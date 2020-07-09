Около ТРЦ «Мега» появится центр единоборств

Как сообщил на одной из пресс-конференций министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, в Новосибирске готовится к реализации современный и масштабный проект — центр единоборств.

— По центру спортивных единоборств документы сейчас на экспертизе. Конечная стоимость его пока неизвестна. Он будет расположен недалеко от ТРЦ «Мега». Здесь тоже планируется принцип ГЧП. Есть три инвестора, готовые вступить в партнерство. Более динамичное взаимодействие начнется после финансовой детализации проекта, — говорил Ахапов.

По информации Infopro54, инициатором этого проекта выступает НРОО «Спортивно-профессиональный клуб «Успех» (СПК «Успех»). В пресс-службе клуба редакции уточнили, что новый объект будет расположен на улице Аникина.

— Мы нуждаемся в спортивном комплексе для единоборств, потому что специализированного зала в области нет, а потребность очень большая. Проект готов, это будет комплекс с основным залом на 1800 зрительских мест и шестью тренировочными залами. Центр позволит проводить соревнования любого уровня, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Более детально о проекте, а также об объеме инвестиций в СПК «Успех» говорить пока отказываются.

Напомним, «СПК Успех» был создан более 30 лет назад. Его основателем является депутат регионального парламента, председатель совета директоров фонда поддержки социальных инициатив «Общее дело», трехкратный чемпион мира по карате Вениамин Пак. Сейчас клуб работает на площадке, расположенной на улице Мира, 59/3. С 90-х годов СПК «Успех» проводит соревнования «Кубок Успеха». На сегодняшний день это один из самых массовых и крупнейших турниров по карате в России. В нем регулярно принимают участие более 1500 спортсменов, говорится на сайте клуба.

Фото: pixabay.com, автор- patrickbrassard0