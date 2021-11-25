Сибирякам расскажут, как начать экспорт сельхозпродукции

Вебинар «Экспорт сельскохозяйственной продукции. Логистика. Сертификация. Финансирование» состоится 2 декабря с 14:00 до 17:00. Предприниматели узнают о перспективах развития рынка органической продукции, законодательной базе и финансировании экспортных контрактов на выгодных условиях. Также эксперты презентуют статистику стран для экспорта сельхозпродукции, преимущества и проблемы реализации товаров на зарубежные рынки.

С первым докладом выступит генеральный директор ООО ИЦ «Органика» Альбина Куликова. Эксперт представит обзор органического рынка и его правовое регулирование при сертификации продукции. О требованиях к качеству и безопасности экспортных партий зерновых и масличных культур расскажет директор ООО «Сибирская зерновая компания» Ксения Митюк. Спикер также познакомит слушателей с географией и условиями поставок из районов Сибири.

Начальник валютного управления Банка «Левобережный» Денис Комогорцев расскажет, какие банковские продукты способствуют эффективному ведению экспортной сделки. Генеральный директор ООО «Исток Экспорт» Сергей Кулешов презентует проект «Истоки Сибири» и опишет пошаговый алгоритм вывода вашей продукции на экспортный рынок. Тему организации перевозки сельхозпродукции на экспорт в контейнерах насыпью и наливом поднимет директор ООО «Байт-Транзит-Экспедиция» Иван Городок.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на вебинар можно на сайте банка. Количество участников ограничено. Уточнить подробности вы можете в валютном управлении Банка «Левобережный» (ПАО) по телефону: 8-800-3333-555 (вн. 6019).