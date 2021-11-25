В городе подыщут участок под новое производство ПЭТ-тары

ООО «Метагрупп», специализирующемуся на производстве оборудования для пищевой промышленности, стеклянной и ПЭТ-тары, предстоит решить вопрос с локацией для размещения в Новосибирске нового производства, проект которого был представлен на инвестсовете в региональном правительстве. Как сообщает гендиректор компании Андрей Дорошенко, в рамках реализации инвестиционного проекта предусмотрено строительство производственного помещения общей площадью 5,8 тысячи кв. м. На заводе планируется организовать производство ПЭТ-тары, оборудования для розлива воды и напитков, оборудования для нанесения этикеток. Целевая аудитория — юридические лица и индивидуальные предприниматели, производители минеральных вод, газированных напитков, соков.

— Для реализации проекта необходим участок в гектар, с возможностью проведения коммуникаций, — рассказывает Дорошенко. — Уже имеется проект производственного помещения, составлены сметные расчеты, рассчитаны нагрузки на энергоносители.

Общий объем инвестиций проекта — 618,4 млн рублей, из которых 185,5 млн — собственные средства, 432,9 млн — заемные. Из общего объема инвестиций 328,9 млн предполагается направить на строительные работы, 128,5 млн — на оборудование, остальные средства — на прочие расходы. Внутренняя норма доходности проекта — 14%, срок окупаемости — 6 лет. За период реализации проекта за период 2022-2027 годов, по подсчетам инвестора, выручка составит 1,7 млрд, чистая прибыль с продаж — 532,5 млн рублей, рентабельность — 7%, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области — 257 млн рублей. При реализации проекта будут созданы около 44 новых рабочих мест со средним уровнем заработной платы после выхода на проектную мощность в размере 48,5 тысячи рублей, ежегодный прирост заработной платы с учетом уровня инфляции — около 5% в год.

План реализации продукции составит 479 единиц оборудования по выпуску ПЭТ-тары, 869 единиц — по розливу воды и напитков и 695 единиц сопутствующего периферийного оборудования.

— Необходимые меры поддержки: признание инвестпроекта масштабным, одобрение его реализации, предоставление земельного участка без торгов и обеспечение инженерной инфраструктуры до границ участка, — говорит гендиректор компании.

Однако предварительно выбранный для производства участок на ул. Выборной в Октябрьском районе вызвал у членов инвестсовета вопросы. В частности, как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, данный участок вплотную граничит с тем, на котором запланировано строительство социального объекта.

— Вызывает вопрос выбор земельного участка, — говорит глава города. — Чем это вызвано? Может, там есть какие-то специфические требования, потому что данный земельный участок вплотную граничит с участком, который мы отводим и резервируем под строительство социального объекта. Будет ли по нему санитарная зона? В городе есть площадки производственные, промышленные. Их довольно много. Можно подобрать.

По словам Андрея Дорошенко, в первую очередь выбор обусловлен удобством сотрудников предприятия.

— Имелся у нас опыт переезда, когда мы потеряли базовых сотрудников в силу логистического неудобства, — рассказывает гендиректор компании. — Мы сейчас нацеливаемся на ул. Выборную: часть наших сотрудников уже обосновалась в этом районе, приобрели жилье, их дети ходят в детсады и школы, но я вас услышал. Что касается инфраструктуры, то данные участки уже предусматривают наличие возможных коммуникаций в виде водоотведения, газоснабжения. Мы предусматриваем, чтобы такая возможность была, чтобы не тратить дополнительные деньги в удаленных районах на подведение коммуникаций.

Тем не менее данные аргументы пока не устраивают региональное правительства.

— Давайте так договоримся: ТОСЭР и ПЛП — пожалуйста, на территории города — только участки, оборудованные коммуникациями, — обратился к Дорошенко губернатор области Андрей Травников. — И, конечно, с городом нужно согласовать локацию. Поэтому предлагаю рекомендовать инвестору: согласовать с городом предполагаемую локацию и после этого заявиться.

ООО «Метагрупп» создана в 2015 году. Является производственным предприятием с проектно-конструкторским подразделением. Специализация компании — проектирование и производство комплексных линий розлива пищевых и непищевых продуктов. География поставок насчитывает более 100 реализованных проектов на территории России и Казахстана. В прошлом году компания была выбрана единственным поставщиком оборудования в рамках реализации проекта «Создание агропромышленного парка в Республике Алтай».