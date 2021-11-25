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В городе подыщут участок под новое производство ПЭТ-тары

  • 25/11/2021, 14:50
Автор:
Новости Новосибирска
Предложенный потенциальным инвестором вариант не устраивает городскую и областную власть, несмотря на будущую рентабельность предприятия.

ООО «Метагрупп», специализирующемуся на производстве оборудования для пищевой промышленности, стеклянной и ПЭТ-тары, предстоит решить вопрос с локацией для размещения в Новосибирске нового производства, проект которого был представлен на инвестсовете в региональном правительстве. Как сообщает гендиректор компании Андрей Дорошенко, в рамках реализации инвестиционного проекта предусмотрено строительство производственного помещения общей площадью 5,8 тысячи кв. м. На заводе планируется организовать производство ПЭТ-тары, оборудования для розлива воды и напитков, оборудования для нанесения этикеток. Целевая аудитория — юридические лица и индивидуальные предприниматели, производители минеральных вод, газированных напитков, соков.

Для реализации проекта необходим участок в гектар, с возможностью проведения коммуникаций, рассказывает Дорошенко. Уже имеется проект производственного помещения, составлены сметные расчеты, рассчитаны нагрузки на энергоносители.

Общий объем инвестиций проекта 618,4 млн рублей, из которых 185,5 млн собственные средства, 432,9 млн заемные. Из общего объема инвестиций 328,9 млн предполагается направить на строительные работы, 128,5 млн на оборудование, остальные средства — на прочие расходы. Внутренняя норма доходности проекта 14%, срок окупаемости 6 лет. За период реализации проекта за период 2022-2027 годов, по подсчетам инвестора, выручка составит 1,7 млрд, чистая прибыль с продаж 532,5 млн рублей, рентабельность 7%, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области 257 млн рублей. При реализации проекта будут созданы около 44 новых рабочих мест со средним уровнем заработной платы после выхода на проектную мощность в размере 48,5 тысячи рублей, ежегодный прирост заработной платы с учетом уровня инфляции около 5% в год.

План реализации продукции составит 479 единиц оборудования по выпуску ПЭТ-тары, 869 единиц по розливу воды и напитков и 695 единиц сопутствующего периферийного оборудования.

Необходимые меры поддержки: признание инвестпроекта масштабным, одобрение его реализации, предоставление земельного участка без торгов и обеспечение инженерной инфраструктуры до границ участка, говорит гендиректор компании.

Однако предварительно выбранный для производства участок на ул. Выборной в Октябрьском районе вызвал у членов инвестсовета вопросы. В частности, как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, данный участок вплотную граничит с тем, на котором запланировано строительство социального объекта.

Вызывает вопрос выбор земельного участка, говорит глава города. Чем это вызвано? Может, там есть какие-то специфические требования, потому что данный земельный участок вплотную граничит с участком, который мы отводим и резервируем под строительство социального объекта. Будет ли по нему санитарная зона? В городе есть площадки производственные, промышленные. Их довольно много. Можно подобрать.

По словам Андрея Дорошенко, в первую очередь выбор обусловлен удобством сотрудников предприятия.

Имелся у нас опыт переезда, когда мы потеряли базовых сотрудников в силу логистического неудобства, рассказывает гендиректор компании. Мы сейчас нацеливаемся на ул. Выборную: часть наших сотрудников уже обосновалась в этом районе, приобрели жилье, их дети ходят в детсады и школы, но я вас услышал. Что касается инфраструктуры, то данные участки уже предусматривают наличие возможных коммуникаций в виде водоотведения, газоснабжения. Мы предусматриваем, чтобы такая возможность была, чтобы не тратить дополнительные деньги в удаленных районах на подведение коммуникаций.

Тем не менее данные аргументы пока не устраивают региональное правительства.

Давайте так договоримся: ТОСЭР и ПЛП пожалуйста, на территории города только участки, оборудованные коммуникациями, обратился к Дорошенко губернатор области Андрей Травников. И, конечно, с городом нужно согласовать локацию. Поэтому предлагаю рекомендовать инвестору: согласовать с городом предполагаемую локацию и после этого заявиться.

ООО «Метагрупп» создана в 2015 году. Является производственным предприятием с проектно-конструкторским подразделением. Специализация компании проектирование и производство комплексных линий розлива пищевых и непищевых продуктов. География поставок насчитывает более 100 реализованных проектов на территории России и Казахстана. В прошлом году компания была выбрана единственным поставщиком оборудования в рамках реализации проекта «Создание агропромышленного парка в Республике Алтай».

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : производство инвестиции бизнес


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