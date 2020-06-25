Сибиряки заплатили на 36% меньше таможенных платежей при ввозе товаров почтой

В 2020 году в Сибири на 36% снизилась сумма таможенных платежей, которую физические лица уплатили при ввозе товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях (МПО) — с 4,9 млн до 3,1 млн рублей. Общее количество «платных» МПО также снизилось до 1397 (в аналогичном периоде 2019 года – 1951 МПО), сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2020 года беспошлинно физические лица для личного пользования могут ввезти в одном МПО товаров на сумму до 200 евро весом до 31 кг, в случае превышения норм необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и уплатить таможенную пошлину.

— При заполнении пассажирской таможенной декларации следует обратить внимание на необходимость правильного определения и заявления стоимости товаров для личного пользования. Следует учитывать, что в таможенную стоимость почтового отправления входит не только непосредственно стоимость товара, но и затраты продавца, связанные, к примеру, с подготовкой товара и его обработкой. Дополнительные расходы, указанные в счете, являются элементом сделки и, следовательно, подлежат включению в стоимость товаров для личного пользования, за исключением расходов по их перевозке и страхованию, – отметила начальник отдела контроля таможенной стоимости службы федеральных таможенных доходов Сибирского таможенного управления Екатерина Глотова.

Положениями статьи 267 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза установлено, что стоимость товаров для личного пользования заявляется в пассажирской таможенной декларации при таможенном декларировании товаров для личного пользования на основании сведений, указанных в чеках, счетах, на бирках, ярлыках или в иных документах, подтверждающих приобретение таких товаров. При проведении проверки заявленных сведений о стоимости товаров для личного пользования таможенный орган может использовать в том числе сведения, указанные в каталогах и на сайтах иностранных организаций, осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров.

Фото: пресс-служба СТУ