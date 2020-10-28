Сибиряки заплатили за интернет-покупки 4 млн рублей таможенных платежей

За 9 месяцев 2020 года в Сибири при ввозе товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях (МПО) физические лица уплатили таможенных платежей на сумму 4 млн рублей, что на 3,5 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

Отмечается, что количество «платных» МПО также снизилось в сравнении с прошлым годом с 3120 до 1828.

— С 1 января 2020 года произошло снижение порога беспошлинного ввоза товаров, прибывших в адрес физических лиц для личного пользования. В Сибири данные изменения коснулись в первую очередь физических лиц, которые совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах. Сейчас беспошлинно физические лица в почтовых отправлениях могут ввозить товары стоимостью не более 200 евро и весом не превышающим 31 кг, при этом частота перемещения товаров в адрес одного получателя не учитывается, — пояснила начальник отдела таможенных платежей Сибирского таможенного управления Елена Юринская.

Она напомнила, что в настоящее время таможенные операции с товарами для личного пользования, приобретенными на международных торговых площадках, в месте международного почтового обмена (ММПО Толмачёво) совершает назначенный оператор почтовой связи (АО «Почта России») и в электронном виде передает информацию о товарах в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов. При этом по результатам прохождения автоконтроля заявленных сведений о пересылаемых в МПО товарах расчет таможенных платежей осуществляется автоматизировано.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ