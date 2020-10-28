ВТБ увеличивает выдачу кредитных карт

На сегодняшний день ее держателями стали более 320 тысяч человек, что позволило банку нарастить общее число выданных кредитных карт по сравнению с прошлым годом.

— Мы видим, что рынок кредитных карт постепенно восстановился, и выдачи ВТБ уже вернулись к допандемийным значениям. В сентябре ВТБ выдал свыше 100 тыс. кредитных карт, что на 4% выше значений августа и на 6,5% превышает аналогичный показатель за сентябрь прошлого года. Во многом этому способствует запущенная нами «Карта возможностей», совсем скоро мы предложим клиентам оформить ее в цифровом формате, — отметил Григорий Мирзоян, начальник управления «Кредитные карты» банка ВТБ (ПАО).

«Карта возможностей» позволяет клиентам самим выбрать условия по ней, сочетая в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ.

Подключив бонусную опцию к кредитной карте, клиенты могут получить кешбэк 1,5% на все покупки по ней, в рамках пакета услуг «Привилегия» за все покупки начисляется до 3% милями с опцией «Travel». Сегодня уже каждый четвертый пользователь подключает к карте бонусные опции кешбэк или travel.

Для заказа «Карты возможностей» необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте www.vtb.ru и получить ее в удобном отделении банка.

Фото: пресс-служба банка