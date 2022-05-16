Сибиряков ждет аномально жаркое лето

Синоптики ожидают, что предстоящее лето не будет холодным, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— На всей территории нашей страны ожидается температура около и выше нормы, — цитирует Вильфанда «КП-Новосибирск».

Синоптик уточнил, что на севере Сибирского федерального округа средняя месячная температура в июне ожидается выше нормы, но при этом подчеркнул, что детальные прогнозы выпускаются накануне каждого месяца, а потом корректируются декадными и ежедневными прогнозами.

— Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными, — сказал Вильфанд.

В июне жара вероятна на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Урала, на севере Сибири и на западе Якутии. Июль в Сибири тоже отличится жарой.

Кроме того, август тоже может порадовать сибиряков. Последний месяц лета с температурой выше нормы синоптики прогнозируют на западе Центрального и Южного федеральных округов, на юго-востоке Сибирского федерального округа, в Бурятии и в Забайкальском крае.