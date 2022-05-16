Прокрустово ложе ЕГЭ

— Каждое лето, когда приближается время сдачи единого государственного экзамена, я часто думаю о логике функционирования этой системы проверки знаний и грамотности. На первый взгляд, в ЕГЭ сплошные минусы.

По моему мнению, единый госэкзамен задает конкретные структурные рамки в заданиях и полностью исключает инициативу и творчество. Даже в сочинении необходимо написать определенное количество предложений во вступлении. И отступить от этой логики нельзя — сразу будет минус, который потом почти невозможно оспорить.

ЕГЭ — это еще и критерий успешности отдельных школ, поэтому многие образовательные учреждения участвуют в гонке за максимальный результат. Де-факто выпускники получают сильный стресс из-за давления родителей и преподавательского состава — всем нужны стобалльники.

Можно возразить, что в ЕГЭ отсутствует субъективный фактор в оценке выполненных заданий. Да, так оно и есть. В то же время система ЕГЭ исключает понятие «функциональная грамотность», поскольку задания четко определены и стандартизированы. Выпускник и будущий студент учится работать только по шаблонам, установленным в ЕГЭ — и опять-таки лишен творческого начала.

В результате происходит подмена ценностей: мерилом всего выступают баллы, а не знания. Но повод ли это опускать руки? Я так не думаю. Приходится действовать в заданных рамках, прокрустовом ложе ЕГЭ.

По этой причине в школе «РОСТ» мы включили элективные модули в обязательный учебный курс по каждому предмету, который входит в перечень ЕГЭ. На этих занятиях школьники решают пробные экзаменационные задания. Преподаватели видят, какие пробелы в знаниях есть у конкретного выпускника, и выбирают, как с ним отработать ту или иную тему. Иногда пробелы имеют глубокие корни, которые тянутся чуть ли с не пятого класса. Такие лакуны с одного раза не восполнишь, поэтому педагог трудится над устранением проблемы вместе с тьютором.

Конечно, электив — это, по сути, технологический процесс, призванный развить навык нарешивания тех самых стандартизированных заданий. Чем больше разнообразных заданий выполнит школьник, тем выше его шансы на успех.

Обычно выпускники занимаются этим в последний месяц перед ЕГЭ, забывая обо всем. В школе «РОСТ» элективная нагрузка распределяется равномерно в течение всего учебного года. Преподаватель и тьютор, основываясь на своих наблюдениях, корректируют нагрузку и выявляют точки роста для каждого школьника. Считаю, что без тьютора, который направляет и сопровождает выпускника, ребенку сложно равномерно распределить свои усилия в течение всего учебного года.

В итоге получается ситуация «и вашим, и нашим». Мне, как преподавателю, важно, чтобы ребенок выпустился из школы с определенными знаниями, которые можно развить в вузе при получении навыков и компетенций для работы в выбранной профессии. Выпускник же, благодаря элективной системе, максимально готов к ЕГЭ, имеет все шансы набрать нужное ему для поступления в университет количество баллов.