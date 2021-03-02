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«Сибмост» обязали в первую очередь рассчитаться с сотрудниками

  • 02/03/2021, 17:29
Автор: Юлия Данилова
«Сибмост» обязали в первую очередь рассчитаться с сотрудниками
Задолженность компании по зарплате и выходным пособиям составляет около 82 млн рублей.

— На 1 февраля 2020 текущая задолженность перед 278 работниками ОАО «Сибмост» составляла 1,8 млн рублей (плюс задолженность 643 работникам по выходным пособиям и среднему заработку — 80 млн рублей), — сообщил на пресс-конференции первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

По его словам, облпрокуратура прорабатывала этот вопрос с конкурсным управляющим. Он вышел в арбитражный суд с установлением приоритета выплат. Суд согласился, установил приоритет, и сегодня все поступающие деньги в первую очередь идут на погашение долгов по зарплате.

— Мы оценивали целевое использование денежных средств, которые поступали на счета организации в период конкурсного производства. Одно из состоявшихся судебных решений: взыскание с администрации Томска 115 млн рублей, — говорит Крылов. — Этой суммы достаточно, чтобы погасить текущую задолженность и выплаты по сокращении.

Уволенные сотрудники «Сибмоста» в Новосибирске записали видеообращение к президенту

Уволенные сотрудники «Сибмоста» в Новосибирске записали видеообращение к президенту

В феврале уволенные сотрудники мостостроительной компании «Сибмост» записали обращение к президенту России Владимиру Путину из-за невыплаты заработных плат сокращенным работникам. По их информации, с сентября по декабрь прошлого года на предприятии сократили около 750 сотрудников.

Напомним, дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Сибмост» было возбуждено в июле 2016 года. В мае 2019-го в отношении компании была введена процедура наблюдения. В марте 2020-го кредиторы приняли решение о завершении процедуры наблюдения и переходе на стадию мирового соглашения. Однако суд отказал в его утверждении, и АО «Сибмост» было признано банкротом, в компании было открыто конкурсное производство на 6 месяцев. Сначала федеральное управление автодорог «Сибирь» (Сибуправтодор) через суд потребовало расторжения госконтракта с «Сибмостом» — «в связи с нарушениями условий госконтракта в части сроков выполнения работ». В конце августа Седьмой Арбитражный апелляционный суд оставил определение Арбитражного суда Новосибирской области о введении банкротства в АО «Сибмост» без изменений, а жалобу — без удовлетворения. В сентябре пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор» сообщила, что идет подготовка документов для объявления нового конкурса по выбору подрядчика.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : Сибмост прокуратура долги по зарплате


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