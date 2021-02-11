Уволенные сотрудники «Сибмоста» в Новосибирске записали видеообращение к президенту

Уволенные сотрудники мостостроительной компании «Сибмост» записали обращение к президенту России Владимиру Путину из-за невыплаты заработных плат сокращенным работникам. По их информации, с сентября по декабрь прошлого года на предприятии сократили около 750 сотрудников.

Авторы обращения считают, что руководством компании нарушается очередность выплат, предусмотренная законом о банкротстве.

— Работникам, которые остались на производстве, исправно платят, ведутся расчеты с субподрядчиками, — говорится в обращении.

В прокуратуре Новосибирской области отметили, что в связи с поступившими обращениями работников АО «Сибмост», сообщениями СМИ, сведениями из органов контроля, в течение последних четырех лет регулярно проводят на предприятии проверки соблюдения трудового законодательства.

— После мер прокурорского реагирования работникам общества выплачена задолженность по зарплате в размере свыше 200 млн. рублей, — рассказали в прокуратуре. — В мае 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области ввел в организации конкурсное производство. В связи с чем, хозяйственная деятельность предприятия была прекращена. Трудовой коллектив уведомлен о предстоящем увольнении, работникам начислены выходное пособие и иные выплаты.

Отмечается, что вопросы восстановления трудовых прав граждан взяты в прокуратуре на контроль.

В региональном правительстве тоже отреагировали на сообщения. По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, порядка 250 человек, работавших в компании, уже трудоустроены в другие организации.

— По информации министерства, организация «АО «Сибмост» 16 июня 2020 года предоставила в центр занятости по месту нахождения организации сведения о предстоящем высвобождении 1026 работников с 15 сентября 2020 года в связи с предстоящей процедурой банкротства. Из общего числа работников 434 человека — жители Новосибирской области, остальные — жители Алтайского и Красноярского краев. Из числа жителей Новосибирской области 104 человека — работники организации, 199 человек — работники филиала организации «Мостоотряд № 38», 131 человек — работники филиала организации «Управление механизации», — говорится в сообщении пресс-службы.

В минтруда уточнили, что 434 работника организации были уволены до 15 сентября. 215 человек обратились в центры занятости населения Новосибирской области за содействием в трудоустройстве, из них 108 были признаны безработными. По состоянию на сегодняшний день трудоустроены порядка 250 человек.

Напомним, дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Сибмост» было возбуждено в июле 2016 года. В мае 2019-го в отношении компании была введена процедура наблюдения. В марте 2020 кредиторы приняли решение о завершении процедуры наблюдения и переходе на стадию мирового соглашения. Однако, суд отказал в его утверждении и АО «Сибмост» было признано банкротом, в компании было открыто конкурсное производство на 6 месяцев. В начале Федеральное управление автодорог «Сибирь» (Сибуправтодор) через суд потребовало расторжения госконтракта с «Сибмостом» — «в связи с нарушениями условий госконтракта в части сроков выполнения работ». В конце августа Седьмой Арбитражный апелляционный суд оставил определение Арбитражного суда Новосибирской области о введении банкротства в АО «Сибмост» без изменений, а жалобу — без удовлетворения. В сентябре пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор» сообщила, что идет подготовка документов для объявления нового конкурса по выбору подрядчика.