«Сибстекло» разместит облигации на ММВБ

На Московской бирже зарегистрирован выпуск биржевых облигаций ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга, якорный резидент индустриального парка «РИД Экран»). Объем привлекаемых инвестиций – 125 млн рублей, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

В пресс-службе рассказали, что номинал одной облигации составит 10 тыс. рублей; срок обращения выпуска, размещенного по открытой подписке – 5 лет. В течение этого периода будет выплачиваться ежемесячный купонный доход по ставке 12,5% годовых.

Напомним, в рамках 50-летней программы под номером 4-00373-R-001P-02E, «Сибстекло» вправе разместить биржевые облигации на общую сумму до 750 млн рублей с возможностью погашения в течение 1 800 дней. Организатор выпуска – ООО «ЮниСервис Капитал», андеррайтер – АО «Банк «Акцепт».

По словам вице-президента РАТМ Холдинга по финансам и инвестиционной политике Ирины Рябышевой, в настоящее время «Сибстекло» стремится диверсифицировать источники финансирования, а том числе, привлечения «длинных» денег для реализации долгосрочных проектов с большим временных циклом:

— Стратегия развития «Сибстекла», положительная динамика ключевых показателей, а также лидирующие позиции на отраслевом рынке позволяют использовать альтернативные банковскому кредитованию инструменты – облигационные займы. Тем самым мы создаем публичную историю, и она начинает работать на компанию: зарекомендовав себя надежным заемщиком, предприятие повысит интерес к своим ценным бумагам со стороны инвесторов, — отметили Ирина Рябышева.

С 2016 года объемы выпуска продукции в стекольных комплексах РАТМ Холдинга выросли в 1,4 раза (с 421,3 млн до 598 млн стеклоизделий), выручка от реализации стеклотары – в 1,8 раза (с 2,1 млрд до 3,7 млрд рублей).

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