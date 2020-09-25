«Анозит» ищет подрядчика

Федеральное казенное предприятие «Анозит» (ФКП «Анозит»), уполномоченное Министерством промышленности и торговли РФ на заключение и исполнение государственных контрактов объявило электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции для создания производств мелкодисперсных, высокодисперсных, ультра-дисперсных марок ПХА, модифицированного продукта марки «Д» с заданным гранулометрическим составом в г. Куйбышев Новосибирской области. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Начальная ценна контракта- 629,3 млн рублей. Источник финансирования- средства федерального бюджета РФ.

Подрядчик должен будет приступить к работам с момента заключения госконтракта и после оформления всех необходимых документов для допуска на объект. Завершить работы необходимо до 30 ноября 2021 года.

Аукцион состоится 2 октября 2020 года.

ФКП «Анозит» является единственным производителем в России перхлората аммония — основного компонента твердых ракетных топлив. Предприятие включено в перечень стратегических предприятий страны.

Фото с сайта ФКП «Анозит»