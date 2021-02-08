«Сибстекло» создает систему рециклинга отходов стекла

В рамках создания собственной системы рециклинга отходов стекла ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга), организует раздельный сбор использованной стеклотары на предприятиях сектора HoReCa, сообщили в пресс-службе холдинга.

— В настоящее время с «Сибстеклом» сотрудничают более ста ресторанов, баров, кафе, гостиниц и развлекательных комплексов, совокупно от них вывозят более 20 тонн стеклобоя в месяц, — рассказывает исполняющий обязанности генерального директора ООО «Сибирское стекло» Антон Мор. — Мы намерены развивать это направление, поскольку потенциал данного сегмента позволяет получать ежемесячно приблизительно 100 тонн стеклобоя в осенне-зимний период и более 200 тонн в весенне-летний. Предполагаем, что к лету количество партнеров увеличится в два раза.

В компании считают, что первичная сортировка отходов должна происходить у источника их образования – предприятий общественного питания, многоквартирных домов, производственных комплексов. Прежде всего, это способствует повышению качества вторичного ресурса, вовлечению его в промышленный оборот.

— Например, при транспортировке смешанных отходов стеклотара уничтожается, так как содержимое современных мусоровозов спрессовывают под сильнейшим давлением, отчего бутылка дробится на осколки, извлечь которые в отсутствие оптических сепараторов проблематично, — напомнил Антон Мор.

И потому «Сибстекло» участвует в проектах по раздельному накоплению отходов стекла – взаимодействует с управляющими компаниями и ТСЖ, а также открыло пункты приема стеклбоя у населения – они расположены в районах с плотной многоэтажной застройкой и высоким пешеходным трафиком.

— Окупаемость у точек разная, некоторые работают «в ноль», — констатирует Антон Мор. — Тем не менее, планируем, что весной их число вырастет. Размещение приемных пунктов – одно из ключевых направлений экологической программы «Сибстекла»: к числу приоритетов завода относится содействие формированию культуры обращения с отходами в Новосибирске. Все больше новосибирцев сортируют ТКО, таким образом, у граждан должна быть возможность сдать отходы стекла на переработку, в том числе, за деньги.

Напомним, выпускать стеклотару без стеклобоя технологически сложнее, его применение улучшает качество стекла. Одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны природных компонентов, тем самым «Сибстекло» оптимизирует расходы на доставку полезных ископаемых из других регионов. Поскольку стекло подлежит переработке неограниченное количество раз, замедляются темпы истощения запасов минеральных образований земной коры. Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на 3%. С уменьшением энергозатрат снижаются выбросы углекислого газа в окружающую среду, а стекловаренные печи выгорают не через 7-10 лет, а через 10-15.