Платите меньше с бизнес-пакетом РКО «Стабильный»

Его главное преимущество – льготная стоимость платежных поручений и бесплатное перечисление на счета физических лиц.

Пакет «Стабильный» включает бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета в рублях, подключение к сервису дистанционного банковского обслуживания, пользование интернет-банкингом. В рамках пакета устанавливается льготная стоимость платежей на счета юридических лиц и ИП через интернет-банк, льготные тарифы на перечисления физическим лицам свыше 300 тыс. рублей в месяц, а также на снятие средств.

При оплате пакета сразу на 6 или 12 месяцев начисляются баллы по программе лояльности, которые можно потратить на услуги банка или партнеров из расчета 1 балл – 1 рубль.

Подключите бизнес-пакет РКО любым удобным способом: заполните заявку на сайте, позвоните в единую справочную службу 8-800-3333-555 или обратитесь в ближайший офис Банка «Левобережный» (ПАО).