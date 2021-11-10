Симптомы COVID-19, когда пора вызвать скорую

Врач-пульмонолог Татьяна Неешпапа рассказала, когда нужно вызывать скорую помощь людям, заболевшим коронавирусной инфекцией, передают «Новости восточной ленты» .

Так, одной лихорадки для госпитализации недостаточно. Но если высокая температура (38–40 градусов) держится больше 3–5 дней и в совокупности фиксируются следующие изменения работы организма, то пора вызывать скорую помощь:

частота дыхательных движений (ЧДД) более 22–23 в минуту (особо критично 26–28);

одышка, которая замечена в состоянии покоя или при незначительной физической нагрузке;

сатурация ниже 95% (становится критичной при снижении до 93–92%);

дезориентация, снижение уровня сознания;

низкое артериальное давление (90/60), если до этой нормы было 120/80;

С-реактивный белок сыворотки крови больше 10 мг/л и динамика положительная.

При этом какой-либо специфический кашель у больных коронавирусной инфекцией не отмечается, сообщает Неешпапа, а в некоторых случаях его вообще может не быть.