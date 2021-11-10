Симптомы COVID-19, когда пора вызвать скорую

Врач-пульмонолог Татьяна Неешпапа рассказала, когда нужно вызывать скорую помощь людям, заболевшим коронавирусной инфекцией, передают «Новости восточной ленты» .
Так, одной лихорадки для госпитализации недостаточно. Но если высокая температура (38–40 градусов) держится больше 3–5 дней и в совокупности фиксируются следующие изменения работы организма, то пора вызывать скорую помощь:
При этом какой-либо специфический кашель у больных коронавирусной инфекцией не отмечается, сообщает Неешпапа, а в некоторых случаях его вообще может не быть.
Фото Татьяны Неешпапа с личной страницы в Instagram
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