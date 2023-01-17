Сироте из Новосибирской области местные власти предлагают переехать в полуразвалившийся дом

Девушка-сирота из Черепановского района Новосибирской области всеми силами пытается добиться положенного ей по закону жилья, пишет КП-Новосибирск. Однако местная администрация считает, что нет такой необходимости, так как за Еленой Грин уже более 20 лет закреплено право на дом ее родителей в поселке Светлый Коченевского района.

— На то время пока я жила в детдоме, мой дом сдавали в аренду другой семье. Сейчас он находится в таком состоянии, что жить там нельзя, — рассказала девушка активистам «Народного фронта».

Отчий дом Елены и правда с 2002 года был арендован семьей, которая за 20 лет ни разу не сделала в нем ремонт, а сама постройка за это время начала попросту разваливаться.

Активисты народного фронта вызвались помочь девушке и направили запрос главе Коченевского района с просьбой разобраться в ситуации и найти способ помочь Елене.

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