Вопрос об изменении системы выборов мэра Новосибирска вновь появился в публичной повестке

Общественная палата Новосибирской области сегодня начала обсуждать возможность изменения системы выборов мэра Новосибирска. Этот вопрос члены и эксперты палаты будут рассматривать в рамках серии заседаний сразу нескольких комиссий в предстоящую неделю, говорится на сайте палаты. Результаты всех обсуждений будут представлены на заседании совета общественной палаты 26 января 2023 года.

— Актуальность поднимаемой темы общественники объясняют в первую очередь необходимостью соблюдению федерального законодательства о муниципальных выборах глав городов. Напомним, что Новосибирск сейчас — один из шести городов России, где сохранились прямые выборы мэра, и единственный «миллионник», где главу выбирают прямым голосованием, — говорится в сообщении. — Темой обсуждения также станет эффективность управления муниципалитетом при существующей системе выборности мэра. В последние годы в палату поступает много обращений от жителей города и общественных объединений по качеству дорог, по вопросам ЖКХ, горожан волнует вопрос размещения памятников героям, которыми гордится город, в труднодоступных для подхода местах. Многочисленные обращения от палаты в муниципалитет по этим вопросам в течение последних лет результата не приносят.

В пресс-релизе палаты подчеркивается, что опыт российских регионов, которые перешли к процедуре конкурсного назначения мэров городов, говорит о том, что эта модель себя полностью оправдала, доказала свою эффективность, в том числе в новых экономических и политических условиях.

— Мы уже обратили внимание на то, что тема изменения системы выборов главы Новосибирска вызывает многочисленные отклики и обсуждения в экспертном сообществе, она давно назрела, — отметила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. — Поэтому согласно региональному закону об Общественной палате Новосибирской области мы обязаны обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития региона, защиты прав и свобод граждан.

Ранее редакция сообщала, что на ежегодной пресс-конференции в декабре губернатор допустил отмену выборов мэра Новосибирска.