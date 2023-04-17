Сисадмин криптобиржи из Новосибирска похитил криптовалюту на 3,1 млрд рублей

В суд поступило уголовное дело в отношении системного администратора криптобиржи Алексея Иванова (Алексей Билюченко — ранее) , обвиняемого в хищении криптовалюты в размере, эквивалентном свыше трёх миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Заельцовского районного суда. Речь идет о хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 с. 160 УК РФ).

— Иванов в 2018 году, являясь системным администратором криптобиржи в зарегистрированном на территории Сингапура иностранном юридическом лице с ограниченной ответственностью «World Exchange Services Pte. Ltd.» (компания «ВЕКС»), находясь в Заельцовском районе Новосибирска и используя доступ к онлайн-платформе «ВЕКС», получил возможность единоличного доступа и распоряжения криптовалютой, исключив доступ к ней собственника биржи, его представителей и пользователей, после чего присвоил вверенную ему цифровую валюту (криптовалюту) различных наименований в размере, эквивалентном более 3,1 млрд рублей по курсу на 24.10.2018, что является особо крупным размером, — говорится в сообщении суда.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также в ходе предварительного следствия наложен арест на принадлежащие обвиняемому и другим лицам денежные средства, недвижимое и иное имущество общей стоимостью более 4 млрд рублей для обеспечения исполнения возможного приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него поступило в суд с представлением первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

— Согласно представлению прокурора в ходе предварительного следствия Иванов полностью выполнил условия заключённого с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в том числе возместил ущерб, причинённый в результате преступления, сообщив данные о своих банковских счетах, на которые были переведены денежные средства в размере свыше 3,1 млрд рублей, — подчеркивается в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу выполняются требования ст. 227 и 228 УПК РФ.

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