Экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина оставили под домашним арестом

Новосибирский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, продлившего домашний арест экс-директору театра «Красный факел» Александру Кулябину. Об этом сообщается на странице группы «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

— Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 17.04.2023 оставлено без изменения постановление Центрального районного суда г. Новосибирска от 21.03.2023 в отношении Кулябина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, которым был продлен срок нахождения под домашним арестом по 23 июня 2023 года, — говорится в сообщении.

На изменении меры пресечения настаивала защита.

Как сообщалось ранее, он подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере. Как уточнили в прокуратуре, сумма ущерба составила свыше 1,8 млн рублей.

Напомним, директор театра «Красный факел» Александр Кулябин уволился 23 декабря 2022 года. Он возглавлял культурное учреждение с 1999 года. 27 декабря, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу нового руководителя театра. Директором была назначена Антонида Гореявчева, которая до этого возглавляла театр «Старый дом».

Ранее редакция сообщала о том, что экс-начальнику «Центра организации дорожного движения» Вячеславу Трещеву продлили срок содержания под стражей.