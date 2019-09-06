«Ситилинк» проанализировал покупательский спрос в регионе в преддверии 1 сентября

Последний месяц лета – один из самых затратных для родителей будущих школьников. В современный чек-лист школьника входят товары, предназначенные не только для правильного оборудования рабочего места ребенка, но и различные гаджеты и техника для организации учебного процесса. Электронный дискаунтер «Ситилинк» проанализировал покупательский спрос в преддверии 1 сентября и выяснил, что чаще всего покупали родители школьников в Новосибирске.

В августе, по сравнению с предыдущем месяцем, у новосибирцев значительно вырос спрос на детские стулья и кресла – на 122%, планшетные компьютеры – на 55%, смартфоны – на 49%, смарт-часы – на 35%. В топ-7 самых востребованных товаров для школьников также вошли наушники, ноутбуки и струйные принтеры.

По данным специалистов «Ситилинк», родители чаще выбирали детские кресла на белой ножке с колесиками и более высокой спинкой, чем на черной и невысокой.

Повышенный спрос на планшетные компьютеры объясняется их многофункциональностью и мобильностью – они стали незаменимым инструментом школьника в учебных целях. Так, на устройство можно закачать учебники, установить полезные приложения или посмотреть обучающий фильм. А благодаря небольшому размеру планшетный компьютер сможет без проблем поместиться в ранец, не влияя значительно на его вес. В этой категории товаров лидируют Lenovo Tab 7 TB-7504X, Huawei MediaPad M5 Lite 8, а также Digma Plane 1523 3G. Гаджеты оснащены дисплеем на IPS-матрице, а значит при использовании будут комфортны для детских глаз.

Среди смартфонов родители школьников чаще всего выбирали устройства в средней ценовой категории – до 15 000 рублей. Здесь лидируют Яндекс.Телефон, Meizu M6T 16Gb, Xiaomi Redmi Note 7 32Gb, Samsung Galaxy A10 32Gb и Honor 10 Lite 32Gb. Важными критериями при выборе являются наличие камеры и достаточного объема оперативной памяти.

Некоторой альтернативой или дополнением смартфона выступают смарт-часы. В этой категории товаров вырос спрос на модель Xiaomi Amazfit Bip, которая способна проработать рекордное время от одного заряда — до 45 дней. Не менее популярны у родителей смарт-часы Smarterra FitMaster Aura, которые также можно синхронизировать со смартфоном и получать оповещения о входящих вызовах и сообщениях. Кроме этого, в топ-3 лидеров августа вошла модель Jet Kid Scout, которая специально создана для детей. Часы имеют яркий дизайн и защищены от брызг, а также оборудованы GPS-трекером. Последняя опция особенно востребована у родителей, с помощью которой достаточно просто отследить местоположение ребенка. Смарт-часы Jet Kid Scout оборудованы слотом для SIM-карт, а значит на устройство можно отправить голосовые сообщения или позвонить.

При подборе наушников для детей родители больше отдавали предпочтение цветным вариантам – в августе выросли продажи синих и розовых моделей JBL JR300. В категории ноутбуков наибольшим спросом пользовались гаджеты с экраном 15.6″: HP 15-rb012ur и Lenovo IdeaPad 330-15IKB. Также в списке покупательских предпочтений новосибирцев многофункциональные устройства бренда HP, например, струйные DeskJet 2130 и Ink Tank 319. Модели поддерживают цветной тип печати, а также оснащены сканером и копировальным аппаратом.

Фото: предоставлено пресс-службой компании