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«Ситилинк» расширяет ассортимент за счет «Холодильник.Ру»

В пятилетней перспективе «Ситилинк» планирует запустить сотрудничество по аналогичной схеме ещё с 10 крупными реселлерами и дистрибьюторами.
  • 13/03/2019, 18:00
«Ситилинк» расширяет ассортимент за счет «Холодильник.Ру»

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, завершил работы по подключению складов «Холодильник.Ру» к процессу поставок техники и электроники в 8 городах: Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе компании.

В рамках сотрудничества «Ситилинк» расширил портфель брендов крупной бытовой техники, и теперь клиентам компании доступны товары от таких производителей, как Hitachi, Kaiser, Fornelli, Kuppersberg, Schaub Lorenz, Venta, Ricci, Simfer, Vestfrost, «Атлант» и других. Интернет-ритейлер намерен развивать партнерские отношения c «Холодильник.Ру» по отлаженной методологии и включить в проект взаимодействие по другим брендам и товарным направлениям поставщика – мелкой бытовой технике, товарам для дачи и ремонта, гаджетам для красоты и здоровья.

Отмечается, что в пятилетней перспективе «Ситилинк» планирует запустить сотрудничество по аналогичной схеме ещё с 10 крупными реселлерами и дистрибьюторами.

— Все проекты, которые ведет компания, направлены на поддержку модели федерального онлайн-дискаунтера техники и электроники – компании, где в любой точке РФ можно купить быстро все необходимое, включая новинки рынка, и недорого. Мы отработали методологию на первом проекте, сейчас ведем второй, в дальнейшем подключим склады других поставщиков и дистрибьюторов техники для того, чтобы в нашем ассортименте было еще больше брендов и моделей, доступных для быстрой доставки в любой точке страны, — отметили в компании.

«Ситилинк» – это торговая площадка citilink.ru, 90 магазинов-складов и 500 пунктов выдачи. «Холодильник.Ру» – это сеть складов-магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Краснодаре, Самаре, Волгограде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Фото: пресс-служба компании

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