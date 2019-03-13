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Область получит 4,7 млрд руб на расселение ветхого жилья

До 2024 года власти региона намерены расселить минимум 108 тыс кв метров аварийного жилья.
  • 13/03/2019, 17:46
Автор: Юлия Данилова
Область получит 4,7 млрд руб на расселение ветхого жилья

— Одна из составляющих национального проекта «Жилье и городская среда» — сокращение аварийного жилфонда на территории регионов России. В 2018 году субсидии на эти цели из федерального бюджета не предоставлялись и регионы реализовывали программы самостоятельно. С 2019 года федеральная поддержка возобновлена, — отметил на пресс-конференции в Интерфакс министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

В 2019 году область по этой программе получит 490 млн рублей, а до 2024 — 4,7 млрд. По оценкам министра, на эти средства область расселит минимум 108 тыс кв метров ветхого жилья.

— Отмечу, что мы в регионе также активизируем работу по развитию застроенных территорий на тех участках, где заинтересованы работать застройщики. Это увеличит количество расселенных квадратных метров и людей, переехавших из аварийного жилья, —добавил Архипов.

Расселение могут ускорить

В конце 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечал, что в городскую программу по расселению ветхого и аварийного жилья входит 174 дома, признанных аварийными на январь 2018 года. Для их расселения необходимо около 4 млрд рублей. Начальник департамента архитектуры и строительства мэрии Новосибирска, заммэра Алексей Кондратьев пояснял, что в этих домах проживает почти 5 тысяч человек. Площадь фонда, подлежащего расселению, составляет 72 тысячи кв. м. По расчетам мэрии, в расселении 40-45% домов, исходя из их места расположения, примут участие строительные компании, которые заинтересованы в освоении застроенных территорий.

Фото: редакции

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