Область получит 4,7 млрд руб на расселение ветхого жилья

— Одна из составляющих национального проекта «Жилье и городская среда» — сокращение аварийного жилфонда на территории регионов России. В 2018 году субсидии на эти цели из федерального бюджета не предоставлялись и регионы реализовывали программы самостоятельно. С 2019 года федеральная поддержка возобновлена, — отметил на пресс-конференции в Интерфакс министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.
В 2019 году область по этой программе получит 490 млн рублей, а до 2024 — 4,7 млрд. По оценкам министра, на эти средства область расселит минимум 108 тыс кв метров ветхого жилья.
— Отмечу, что мы в регионе также активизируем работу по развитию застроенных территорий на тех участках, где заинтересованы работать застройщики. Это увеличит количество расселенных квадратных метров и людей, переехавших из аварийного жилья, —добавил Архипов.
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