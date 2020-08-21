Ситимобил запустил региональный офис в Новосибирске

Сервис заказ такси Ситимобил открыл первый в Новосибирске центр «Ситимобил для водителей». Это четвертая локация после Москвы, Самары и Казани, где компания запустила подобное пространство, уточняет пресс-служба компании.

На площадке размером более 200 кв м расположилась зона отдыха с комфортными диванами, где водители смогут отдохнуть; на кухне водители могут выпить кофе и чай с печеньем и конфетами, воспользоваться холодильником и микроволновкой. Для проведения обучающих мероприятий для водителей на площадке оборудован лекционный зал. Она одновременно вмещает до 60 человек. Двери центра «Ситимобил для водителей» будут открыты для водителей любых служб и агрегаторов — не только для тех, кто работает с сервисом, уточняют в компании.

— Работа в такси — это тяжелый труд, но в отличие от сотрудников других сфер, водителям такси обычно негде отдохнуть, перекусить и просто пообщаться с коллегами. Мы высоко ценим водителей, которые сотрудничают с нами и стремимся создать комфортные условия для работы всех партнеров, поэтому открываем такие пространства во всех регионах присутствия, — отмечает руководитель макрорегиона Сибирь и Урал Василий Скурихин. — Здесь водители смогут решить любые вопросы, связанные с нашим сервисом, получить консультацию специалистов, а также отдохнуть и пообщаться со своими коллегами. Мы планируем еще больше внимания уделять обучению водителей и повышению их квалификации, чтобы постоянно повышать качество и уровень безопасности сервиса для наших пассажиров и водителей.

Первую такую площадку компания создала в 2017 году в Москве и с момента появления стала востребована среди водителей. Каждый год водители посещают их более 300 тысяч раз. Такие площадки решают не только проблему отдыха водителей во время трудового дня, но и становятся площадкой для диалога всей таксомоторной отрасли и способствуют созданию водительского сообщества, уверены в компании.

Ситимобил пришел в Новосибирск в сентябре 2019 года. За время работы агрегатора в регионе компания заняла второе место по количеству заказов. С момента запуска к агрегатору подключилось более 7000 водителей, которые работают на линии и обеспечивают перевозку пассажиров по городу.

Фото предоставлено пресс-службой компании