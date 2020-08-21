Коронакризис сформировал новые тренды

Компании Сбербанк и Google совместно с правительством Новосибирской области провели в онлайн-формате встречу с представителями малого и среднего бизнеса. На мероприятии обсуждались меры поддержки бизнеса со стороны государства в период пандемии коронавируса, результаты адаптации бизнеса к изменениям, а также роль обучения для прокачки бизнес-навыков.

— Предприятия малого и среднего бизнеса вносят значимый вклад в развитие экономики области и обеспечивают ее диверсификацию. В суммарном объеме компании МСБ входят в пятерку самых крупных налогоплательщиков нашего региона, — констатировал на встрече губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — В непростой год пандемии мы бережно относились к этой сфере экономики, принимали взвешенные решения по снятию ограничений на отдельные виды деятельности и параллельному введению дополнительных санитарных мер.

По его словам, пандемия не обошла стороной экономику Новосибирской области, но потери в регионе оказались намного ниже, чем в среднем по стране. Часть предприятий, благодаря своевременно принятым решениям о господдержке, даже нарастила объемы производства и увеличила свое присутствие на некоторых сегментах рынка.

— В сумме традиционные и дополнительные меры поддержки — «коронавирусные», как мы говорим — в этом году были предоставлены на 19 млрд рублей. Очень востребованной оказалась субсидия на сохранение коллективов малых и средних предприятий. За два месяца (с апреля по май) на эти цели направлены 2 млрд рублей. Этой мерой воспользовалась почти 41 тысяча предпринимателей, — говорит губернатор. — Конечно же, важна не только прямая финансовая поддержка. Многие банковские структуры, в том числе и Сбербанк, оказывали во время пандемии своим клиентам не только финансовые, но и консалтинговые, информационные меры поддержки.

Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина согласна, что меры поддержки, которые предоставлялись государством и банками в период ограничений, помогли большому количеству компаний Новосибирска, области и Сибири.

— Если говорить про Сбербанк, то во время карантина мы запустили программу стимулирования кредитования представителей малого и среднего бизнеса, снизили ставки по эквайрингу и запустили новые цифровые сервисы в нашей экосистеме, — говорит Галкина. — Что касается программ государственной поддержки, то в сибирском регионе за период самоизоляции мы выдали 13 тысяч кредитов на сумму более 25 млрд рублей. В Новосибирской области такую поддержку получили более 2500 предприятий. В основном за такими кредитами обращались предприятия из сферы торговли, услуг и транспортно-логистической. Что касается цифр, то торговые предприятия взяли около 800 займов на сумму более 842 млн рублей, сфера услуг — более 500 млн и примерно такую же сумму получили в качестве кредитов транспортно-логистические предприятия.

Стоит отметить, что в банке для клиентов разработана не только большая линейка кредитных, инвестиционных, страховых, но и образовательных инструментов. Одной из самых востребованных является бесплатная программа для развития предпринимательских навыков «Бизнес класс» — совместный проект Сбербанка и компании Google. Она была представлена в Новосибирске в январе 2018 года. С тех пор в «Бизнес классе» зарегистрировались более 18 тысяч жителей региона, свыше 2500 уже прошли обучение.

Управляющий директор и руководитель дирекции GR Сбербанка Олег Семененко уточнил, что во время карантина клиенты банка активно пользовались обучающими курсами программы «Бизнес класс» для самозанятых, фрилансеров и тех, кто хочет улучшить свои навыки в ведении бизнеса.

— К программе «Бизнес класс» за 4 месяца периода пандемии подключились около 50 тысяч человек. А всего у нас прошли обучение 760 тысяч участников, — говорит Семененко. — Мы провели среди обучившихся опрос и выяснили, что 75% наших слушателей улучшили навыки ведения деятельности, 60% отметили увеличение бизнес-показателей, 10% прошедших курс сумели начать свой бизнес в течение 3-4 месяцев после окончания курса.

По его словам, материалы «Бизнес класса» регулярно обновляются, чтобы соответствовать меняющимся запросам предпринимателей. Весной этого года был запущен антикризисный портал с актуальными видео от бизнесменов, которые рассказывают о том, как они работают в кризис, вебинары с ведущими экспертами-практиками и другой полезный контент. В июле стартовал новый курс для предпринимателей туристической отрасли — одной из самых пострадавших от пандемии сфер бизнеса.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич сообщила, что компания чувствует свою ответственность перед пользователями в период коронавируса и выделяет три актуальных направления работы: информирование граждан, помощь в организации удаленной работы и развлечений, а также поддержка клиентов и партнеров.

— Помимо обучающей программы «Бизнес класс», мы продвигаем еще несколько инициатив для бизнеса, чтобы ему было удобнее коммуницировать со своей аудиторией. Так, на наших картах появились новые функции, которые позволяют клиентам наших партнеров быстрее узнавать об изменениях, к примеру, о времени работы кафе или парикмахерской, — поделилась Марина Жунич.

После официальной части для предпринимателей прошел полуторачасовой вебинар от Константина Холстинина (эксперта «Бизнес класса» и корпоративного тренера) на тему «Краткосрочная стратегия восстановления бизнеса». В частности, эксперт ответил на основные вопросы аудитории: как предпринимателю восстановиться после кризиса и сформировать эффективный план для дальнейшего развития собственного дела.

Фото предоставлено пресс-службой банка