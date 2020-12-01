Ситуация на новосибирском рынке труда ухудшается

— Официальный рынок труда Новосибирской области претерпел существенные изменения. На 30 ноября в центре занятости региона зарегистрированы 74,2 тысячи человек. Уровень официальной безработицы — 5,2% от численности рабочей силы, коэффициент напряженности — 2 единицы, то есть на одну заявленную в службу занятости вакансию приходятся два незанятых. Всего в нашей базе сейчас 39 тысяч вакансий, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник управления занятости Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова. — Для сравнения: с начала года в службу занятости пришли около 117 тысяч граждан, заявлены 138 тысяч вакансий. За 11 месяцев более 56 тысяч граждан нашли работу, 9 тысяч человек устроились на временную работу, включая оплачиваемую общественно-полезную.

Лаврова напомнила, что Новосибирск всегда считался трудонедостаточным регионом. Его экономика была постоянно готова принимать трудовые кадры, поэтому коэффициент «2 единицы» — это ухудшение ситуации на официальном рынке труда.

— В предыдущие годы коэффициент не превышал 1. Вакансий было больше, чем незанятых граждан. Сегодняшняя ситуация во многом связана с пандемией и повышением размера пособий по безработице, введением новых технологий по назначению пособий и признанию граждан безработными, — говорит чиновник. — Подчеркиваю, коэффициент рассчитывается на основе официальных показателей рынка труда: зарегистрированных безработных и поданных работодателями вакансий.

Отметим, что коэффициент напряженности в области вырос, даже несмотря на то, что количество вакансий должно было увеличиться из-за резкого сокращения на рынке региона трудовых мигрантов — они не могли попасть в область из-за закрытых границ. Возможно, этот прирост пришелся на серый рынок.

Кстати, по словам Лавровой, сейчас в составе безработных — около 30% молодежи. Она объяснила это тем, что молодые люди, как наиболее активная и продвинутая часть населения, первыми поддержали новые технологии электронной постановки на учет в центры занятости.

Кроме того, с начала года программу переподготовки и повышения квалификации прошли около 6 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч граждан, признанных безработными. Из них 816 граждан предпенсионного возраста и 313 женщин по нацпроекту «Демография». На эти цели были направлены около 109 млн рублей.

— Обучение граждан предпенсионного возраста проходило по 93 направлениям. Наиболее популярными оказались такие специальности, как повар, парикмахер, библиотекарь, бухгалтер и т.д., — рассказывает Ольга Лаврова. — Схожие направления пользовались спросом и в 2019 году, но если ранее в 10% случаев обучение проходило в дистанционном формате, то в этом году — в 62%.

Всего с начала 2020 года в центры занятости Новосибирской области поступили сообщения от работодателей о 45 тысячах работников, которых перевели на «дистанционку». В базе службы сейчас около 100 вакансий, связанных с компетенциями из цифровой экономики, начиная от бухгалтеров и кадровиков, которые могут работать из дома, до сферы услуг.

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