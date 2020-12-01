Новосибирские предприниматели попросили 22 млн рублей за создание рабочих мест

— Вчера завершился прием заявок на оказание единовременной помощи предпринимателям по трудоустройству безработных, сокращенных в других компаниях, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник управления занятости Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

По ее словам, всего поступили 134 заявки от работодателей по 701 работнику. Общая сумма возмещения, прописанная в заявках, составляет 22 млн рублей.

— Пока никто из работодателей деньги не получил. Ведутся установленные процедуры по проверке, обоснованности заявок. С теми, по кому будет принято решение о возможном предоставлении субсидий, Минтруда заключит соглашение, и деньги будут направлены на возмещение расходов по оплате труда принятых работников, — добавила Лаврова.

Она также отметила, что центры занятости продолжат работу в этом направлении.

— Если есть безработные граждане, чувствующие, что они готовы разработать жизнеспособный проект, который будет приносить доход им и их семьям, то центры занятости готовы оказать поддержку. Единовременная финансовая помощь, ранее предоставляемая на эти цели, будет пролонгирована на следующий период, — резюмировала чиновник.

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