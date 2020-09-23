СК завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудников Института горного дела СО РАН

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников «Института горного дела им. Г.А. Чинакала» СО РАН, сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения), ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

— По данным следствия, директор института, его заместитель, а также научный сотрудник учреждения похитили денежные средства, полученные институтом для выполнения научно-исследовательских работ. В 2017 году заместитель директора «Института горного дела им. Г.А. Чинакала» СО РАН вышел с инициативой к руководству института о покупке измерительной системы телеинспекции за 700 тысяч рублей за счет денежных средств научного гранта, при этом осознавая, что стоимость системы завышена, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Она уточнили, что измерительная система телеинспекции была приобретена за 288 тысяч рублей и поставлена в институт на основании заключенного договора за 700 тысяч рублей. Таким образом стоимость измерительной системы необоснованно завышена более чем на 400 тысяч рублей.

— Кроме того, сотрудники института незаконно растратили почти 700 тыс. рублей, полученные в качестве надбавок за своевременное и качественное выполнение плановых заданий, которые выполняли другие работники, — добавила Анастасия Кулешова. — Общий размер причиненного преступлениями ущерба составил более 2,4 млн рублей.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела, в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, на имущество обвиняемых следователем СКР наложен арест в общей сумме более 4млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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