Вторая попытка

— Работающие в event-индустрии новосибирские компании в начале сентября оказались в странной ситуации. Да, нам разрешили выйти из самоизоляции, но при этом в регионе действовало постановление, запрещающее индустрии работать с артистами из других регионов. Кроме того, до сих пор не открыты границы, и мы не можем приглашать гостей из-за рубежа, а в Новосибирске работать не с кем. Вот и получается: что де-факто у шоу-бизнеса региона не было возможности работать в нормальном режиме, проводить мероприятия на высоком профессиональном уровне с соблюдением всех санитарных требований. При этом ситуации, когда люди спонтанно собирались на незапланированную вечеринку, возникали постоянно, — констатировал директор концертного агентства Concert54 Алексей Уткин.

По его словам, на рынке Новосибирска работают около 8-10 агентств, которые занимаются организаций примерно 80% культурно-массовых мероприятий, проходящих в городе. Пока сложно оценить, всем ли удалось пережить самоизоляцию и простой в течение 6 месяцев.

— Если даже половина компаний уйдет с рынка, это будет довольно ощутимо, так как наполняемость городской культурно-массовой программы существенно снизится. Либо ее будут забивать такими мероприятиями, на которые мало кто приходит, — считает Уткин.

Он отмечает, что за время карантина event-агентства потеряли много денег в виде авансов, перечисленных приглашенным группам. Сейчас они заморожены, так как артисты, как правило, не отказываются от концерта, а переносят его на более позднее время. Невозможно вернуть деньги, потраченные на рекламу, а это довольно большая часть расходов.

— Вот эти затраты точно канули в никуда, так как рекламные агентства нам их не вернут: свою работу они честно выполнили. При этом единицы из нашей отрасли смогли получить хоть какой-то вид господдержки. К примеру, я смог претендовать только на субсидии по дезинфицирующим средствам, но и в этом вопросе получил отказ от налоговой, несмотря на то, что мой ОКВЭД соответствует требованиям, — констатировал Алексей Уткин. — Трудовые коллективы нам удалось сохранить, но с очень большим трудом.

В сентябре участники концертного рынка работали в ручном режиме. Агентство Concert54 вело переговоры с агентами групп и артистов, которых планировало пригласить в Новосибирск в 2020 году. Пока большая часть запланированных ранее концертов, особенно с иностранными гостями, переносилась на 2021 год. Например, выступление группы Guano Apes должно было состояться в апреле 2020 года — сдвинуто на весну 2021. На 5 ноября планировался концерт In Extremo — перенесен на 26 сентября будущего года.

— В нашей отрасли все понимают ситуацию, в которой оказались, и стараются идти друг другу на уступки в части гонораров, ценовой политики. Площадки также идут навстречу при обсуждении ценовой политики. Считаем на коленке, договариваемся об оплате в зависимости от ситуации, — рассказывает собеседник Infopro54.

Кстати, по словам Алексея Уткина, несмотря на сложности, в которых оказалась индустрия, все билеты, уже купленные зрителями, сохраняются и будут действительны на новые даты. К тому же для тех, кто не сдал билет на перенесенный из-за карантина концерт, планируется автограф-сессия или подарки от группы.

— До сих динамика покупок новых билетов была плохой. Люди боялись их приобретать, потому что не было ясности: когда будут проходить мероприятия. Думаю, что сейчас ситуация постепенно начнет корректироваться — народ станет активнее покупать билеты, так как новосибирскому шоу-бизнесу разрешили работать с другими регионами. Будем надеяться на скорое открытие межгосударственных границ, — резюмировал Алексей Уткин.

Напомним, концертная деятельность в Новосибирской области разрешена с 12 сентября. 23 сентября пресс-служба правительства региона распространила сообщение о том, что область готовится к новому комплексу мер по снятию ограничений, действующих в связи с коронавирусом. В частности, планируется разрешить гастрольную деятельность в сфере культуры. На заседании регионального координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции губернатор Андрей Травников поручил подготовить необходимые документы и вынести их на рассмотрение правительства 28 сентября.

При этом действие режима повышенной готовности в регионе планируется продлить еще на месяц — из-за риска распространения сезонных заболеваний. По данным оперативного штаба, на утро 23 сентября в регионе зафиксированы 12652 случая COVID-19 (+65 за минувшие сутки), в том числе у 744 детей. 11537 пациентов выздоровели (+92 за сутки). Скончались еще 5 пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 425 человек. В отделениях реанимации находятся 38, на ИВЛ — 9 пациентов. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 3 873 обращения, госпитализированы 27 человек.

Фото Никиты Иванюшкина