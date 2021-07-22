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Скидка 50% на бизнес-пакеты РКО для поручителей по кредитам

  • 22/07/2021, 12:32
Банк «Левобережный» запустил акцию «Все вместе» для юридических лиц и ИП, которые выступили поручителями по кредитам малого и среднего бизнеса.

Новости компанийКомпании-поручители получают скидку на услуги расчетно-кассового обслуживания по бизнес-пакетам «Все включено», «Стабильный» и «Рост» при открытии первого расчетного счета. Скидка 50% предоставляется на весь срок действия договора поручительства. Воспользоваться предложением можно с 19 июля по 31 декабря 2021 года.

В каждый бизнес-пакет РКО включен определенный лимит на совершение платежей, внесение и снятие денежных средств, переводы на счета физических лиц в зависимости от потребностей вашей компании.

Помимо услуг РКО, компании малого и среднего бизнеса могут получить в Банке «Левобережный» сумму от 500 тысяч рублей по ставке от 8,5% годовых. Форма выдачи – кредит или кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности. Финансирование предоставляется на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и рефинансирование ссудной задолженности в другом банке. Срок кредита – до 10 лет с возможностью годовой отсрочки погашения основного долга. Залогом может выступать недвижимость, оборудование, транспорт/спецтехника, поручительство Фонда развития МСП НСО. При этом сумму до 5 млн рублей залогом можно не обеспечивать.

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь к персональному менеджеру, в единую справочную службу по телефону 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

Подать заявку на открытие счета.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы РКО банки Банк Левобережный


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