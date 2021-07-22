Преступники наловчились получать доступ к личным кабинетам на «Госуслугах»

Онлайн-мошенники начали взламывать аккаунты граждан на сайте госуслуг и через них брать кредиты и микрозаймы, предупредили опрошенные РБК эксперты.

— Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на госуслугах и, конечно, попытается монетизировать этот доступ, — сообщил РБК руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Эти повышенные риски — обратная сторона удобства сервиса, который позволяет совершить множество операций.

Сейчас повысить уровень защиты, по словам эксперта, можно, включив двухфакторную аутентификацию входа в личный кабинет, а также установить собственный сложный пароль. Однако полностью уберечься от действий мошенников это не поможет.

Директор по развитию компании «Тридиви» (3DiVi Inc) Дмитрий Морозов сообщил, что ему не известно о фактах взлома профилей на госуслугах, но допустил такую возможность. Он надеется, что надежность аккаунтов сможет повысить биометрия, например, вход по FaceID или скану сетчатки.

Сообщения о взломах личных кабинетов на госуслугах стали появляться в социальных сетях в июле. Пользователи сообщали, что преступники меняли привязанный к сайту номер телефона, электронную почту и от имени пользователя отправляли заявки на получение кредитов и микрозаймов.