«СКИФ» и «СмартСити-Новосибирск» – в числе первоочередных объектов Наукополиса

Названы приоритетные зоны опережающего развития «Наукополис», на которые в первую очередь будут разрабатываться мастер-планы градостроительного развития и документация по планировке территории, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как прокомментировал заместитель министра строительства Новосибирской области – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков, одной из первоочередных зон для подготовки градостроительной документации станет территория, прилегающая к центру коллективного пользования «СКИФ» площадью 193 га, которая охватит р.п. Кольцово и Барышевский сельсовет Новосибирского района. Здесь планируется развивать объекты научной, инновационной и сервисной инфраструктуры. В списке приоритетных территорий также район инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск», где в перспективе будут развиваться объекты научно-образовательной деятельности и жилые кварталы для ученых и инноваторов. Кроме того, в число первостепенных зон вошли рекреационно-жилые районы «Каинская Заимка», «Обское море» и «Ключи».

— В настоящее время некоторые проекты Наукополиса выходят на федеральный уровень. Для их реализации необходимо уточнить и конкретизировать данные, детализировать архитектурные и планировочные решения, выполнить инженерные изыскания и подготовить градостроительную документацию, — подчеркнул Александр Авсейков.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области