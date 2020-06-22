В области новая волна карантинной амнистии

С 22 июня приступить к работе могут все непродовольственных магазины с отдельным входом, независимо от площади. 24 июня посетителей смогут принимать музеи и новосибирский зоопарк. Такое решение озвучил на оперативном совещании губернатор Андрей Травников. Глава региона аргументировал данные меры снижением темпов прироста случаев заболеваний коронавирусом.

Еще ряд поблажек связан с предстоящим 24 июня парадом, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, губернатор поручил допустить до освещения мероприятия представителей всех аккредитованных СМИ. Ранее присутствие прессы предполагалось ограничить только несколькими телеканалам.

Еще одно «парадное» послабление по предложению мэра Новосибирска Анатолия Локтя касается увеличения контингента зрителей. Посмотреть парад вживую, но с соблюдением необходимых санитарных норм теперь смогут руководители и активисты детских патриотических организаций (юнармейцы, кадеты) и волонтеры Дня Победы.

Напомним, с 6 апреля в Новосибирской области с карантина вышли стройки и промышленные предприятия, с 13 апреля — сфера услуг, с 12 мая сняты ограничения с посещения кладбищ и прогулок на улице, с 9 июня разрешено работать непродовольственным магазинам площадью до 400 кв. м.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Новосибирске зарегистрированы 109 заболевших коронавирусом. За предыдущие сутки — 105. Всего с начала эпидемии в регионе 5142 случая подтвержденной коронавирусной инфекции. Ввыздоровели 2790 человек. В отделениях реанимации находятся 69 пациентов, из них 19 на ИВЛ. Карантин в Новосибирской области действует до 30 июня.

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