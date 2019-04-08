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Skoda «Альт Парк» стал лучшим дилером в регионе Сибирь–Дальний Восток

Новосибирский дилер победил в номинациях по продажам и послепродажном обслуживании по итогам 2018 года.
  • 08/04/2019, 18:52
Автор: Михаил Фишер
Skoda «Альт Парк» стал лучшим дилером в регионе Сибирь–Дальний Восток

Дилерский центр «Альт Парк» стал лучшим дилером в регионе Сибирь – Дальний Восток по итогам 2018 года в двух номинациях: по продажам и послепродажному обслуживанию. Об этом на своей странице в Facebook  сообщил управляющий директор дилерского центра ООО «Альт Парк», официального дилера Skoda в Новосибирске.

— Испания. Мадрид. Королевская фабрика гобеленов. Подведение итогов-2018 Шкода. Наш дилерский центр «Альт Парк» в номинации «Лучший Дилер» в области продаж занял первое место в регионе Сибирь – Дальний Восток. В номинации «Лучший Дилер» в области послепродажного обслуживания также занял первое место в регионе: Сибирь – Дальний Восток. Мы — лучшие в Сибири! — сообщил на своей странице Алексей Басаев.

Напомним, что Skoda продолжает наращивать продажи в России: в 2018 году марка реализовала 81459 автомобилей, что превышает результат 2017 года на 30,7% (62302 единицы). Двузначный рост показали все модели чешского бренда: Rapid (35089 единиц, +19,2%), Octavia (25026 единиц, +10,5%), Superb (2180 единиц, +15,9%). Первый семейный внедорожник марки Kofiaq, локальное производство которого стартовало в 2018 году, был передан клиентам в количестве 16233 единицы.

Руководитель Skoda Auto Россия Ян Прохазка считает 2018 год успешным для марки:

— Во-первых, мы запустили локальное производство SkodaKodiaqв России и представили для модели расширенную линейку двигателей и комплектаций. Это обеспечило рост интереса к первому семейному внедорожнику бренда. Также хотел бы отметить работу наших надежных партнеров по всей стране, которые помогают марке Skoda обеспечивать лучший клиентский сервис.

Напомним, что дилерский центр Skoda компании «Альт-Парк» по итогам 2017 года занял первое место в трех номинациях: продажи новых автомобилей в регионе «Сибирь – Дальний Восток»; продажи автомобилей с пробегом в регионе «Сибирь – Дальний Восток»; послепродажное обслуживание в регионе «Сибирь – Дальний Восток».

По данным агентства «Автостат», в январе 2019 года марка Skodaзаняла восьмое место в топ-10 марок по дилерским продажам в Новосибирской области, показав рост продаж на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в Новосибирске, помимо компании «Альт Парк», официальным дилером Skoda является «Автомир Богемия Новосибирск».

Фото: личная страница фейсбук Алексея Басаева 

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