Наукоград Кольцово получит федеральную субсидию на лабораторию для школьников

Проект создания биотехнологической учебно-исследовательской лаборатории в наукограде Кольцово вошёл в число победителей конкурса Министерства науки и высшего образования РФ на получение субсидий на реализацию инновационных проектов среди наукоградов. Размер федеральной субсидии в 2020 году составит 7,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказали в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области, проект планируется реализовать на базе бюджетного учреждения дополнительного образования МБУДО «Созвездие». На первом этапе (2020 год) предполагается оснащение лаборатории оборудованием, которое позволит организовать практические занятия, проектную и научно-исследовательскую деятельность обучающихся по всем разделам биологии. Значительную часть комплектации лаборатории будет составлять оборудование для таких направлений, как клонирование и биотехнология растений, геномная инженерия и микробиология, дистанционный мониторинг биологических систем.

Как рассказали в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области, общая сметная стоимость проекта – 12 млн рублей. Федеральная субсидия в 2020 году составит 7,8 млн рублей. Планируемый объем софинансирования мероприятия за счет средств бюджета Новосибирской области – 2,2 млн рублей, за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово и внебюджетных источников – 2 млн рублей. Во внебюджетной поддержке проекта предполагается участие заинтересованных в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере IT, биотехнологии, биофармацевтики, биомедицины компаний: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», ООО «Навигационные системы», АО «Вектор-БиАльгам», АО «Вектор-Бест», ООО НПФ «Исследовательский центр», ООО «Ангиолайн», ЗАО «ЦФТ», АО «Научно-производственная компания «Катрен», ООО «СФМ», ООО «Био-Веста», ООО «Эвипро» и другие.

— В рамках проекта планируется знакомство детей с передовыми технологиями в области биологии и биотехнологии, будет отработана связка с НИИ и предприятиями НПК наукограда Кольцово по вовлечению детей в решение реальных проектных задач, поставленных компаниями, — отметил глава наукограда Кольцово Николай Красников. — Надеемся, что именно юные исследователи, получившие школьную практику, будут подпитывать нашу науку в ближайшем будущем.

Всего комиссией Минобрнауки РФ было выбрано 4 победителя из 13 представленных на конкурс заявок. Федеральные субсидии также получат наукограды Московской (Реутов, Протвино) и Калужской областей (Обнинск).

Фото: pixabay.com, автор- bdyczewski