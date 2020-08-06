Сколько зарабатывают сотрудники томского Бургер Кинга

Работа в сети ресторанов быстрого питания ‒ один из самых простых вариантов заработка. А сами заведения обещают карьерный рост, высокую зарплату и много бонусов. Так ли это не самом деле и что происходит внутри ресторана ‒ рассказал ГородРабот.ру.

Что предлагают соискателям

На сайте обещают работу в престижной компании, быстрый карьерный рост и честную зарплату. Если ты студент и планируешь начать с малого ‒ заполни анкету на вакансию повара-кассира. Всё просто: вводишь контактный телефон, отмечаешь город и признаёшься ‒ гражданин ты РФ или тут проездом (в таком случае потребуется разрешение на работу). Радует, что можно выбрать ресторан, в котором удобно работать. В Томске БК есть на Комсомольском проспекте, в ТЦ Сказка или в ТЦ Почтальон.

Какая работа есть в Бургер Кинге

Работать можно не только поваром. На сайте БК есть вакансии для тренеров-наставников и менеджеров. Однако получить такую работу сложнее ‒ есть определённые требования к кандидату. Тренер-наставник воспитывает новичков ‒ инструктирует по технике безопасности, рассказывает, как булочки остаются свежими. Менеджер отвечает за работу смены ‒ следит, чтобы никто не остался без дела. А ещё есть вакансии для директоров, менеджеров и маркетологов ‒ если ищешь работу посерьёзнее, смотри на ГородРабот.ру.

Прямо сейчас на сайте более 11 000 вакансий в Томске ‒ ты можешь выбрать нужного работодателя по фильтрам. Мы собрали вакансии из 150 работных сайтов-источников, в том числе hh.ru, SuperJob, Avito и Труд.всем ‒ на ГородРабот.ру легко найти подходящую вакансию. Мы посчитали зарплаты директоров Бургер Кинга. Если устраиваешься на руководящую должность в Москве ‒ предложат 60 000 рублей. Зарплата региональных директоров меньше ‒ около 48 000 рублей. А средняя зарплата жителей Томска ‒ 37 000 рублей. Престижно ли быть руководителем ресторана БК ‒ решай сам.

Что говорят сотрудники Бургер Кинга

Мы прочитали отзывы тех, кто уже не работает в общепите ‒ впечатлило. Работа оплачивается низко, а вот стоять на ногах придётся постоянно ‒ жалуются на боль, плоскостопие и варикоз. Оно тебе надо? Если ты студент, работа в БК даёт возможность заработать на карманные расходы ‒ не более того. В среднем, отработав пятидневную неделю (при семичасовой смене), можно заработать около 17 000 рублей. Главное ‒ избегать штрафов. Ну а если решил строить карьеру в ресторане ‒ стоит проявить себя с самого начала. Путь не из лёгких. Но если выдержишь все тяготы новичка ‒ карьеру построишь быстро. На сайте обещают рост от кассира до директора всего за год. Мы, конечно, не проверяли, но очень хочется верить.

Фото предоставлено ГородРабот.ру