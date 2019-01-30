Сможет ли робот заменить профсоюзы?

— В 2012 году Владимир Путин подписал «майские указы». Они гарантировали, что зарплата бюджетников должна быть не ниже средней по региону или же превышать ее в два раза — в зависимости от сферы деятельности и должности. Прошло семь лет. Нам говорят, что указы выполнены, но все понимают, что это не так: на практике их положения повсеместно нарушаются. Нас это не устраивает, и мы вместе с независимыми профсоюзами будем добиваться справедливости. Нам все равно, каких политических взглядов вы придерживаетесь и за кого голосуете; наша цель — сделать так, чтобы людям, которые отвечают за работу самых важных сфер в нашей стране, платили достойные зарплаты. Профсоюзное движение в России не борется за повышение зарплат и улучшение условий труда. Поэтому ваши права будет отстаивать Профсоюз Навального, — такое заявление размещено на сайте Навального.

Представители действующих профсоюзных организаций скептически отнеслись к заявлению политика.

Александр Шершуков, секретарь ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» на свой странице в Facebook рекомендует «прочитать Оферту, с которой должен согласиться каждый, кто захочет пожаловаться через сайт Навального на свою зарплату».

— Жалоба просто запихивается в форму на сайте губернатора, АП РФ, Правительства — куда угодно. А там — хоть не рассветай. Борьба состоялась — услуга оказана! Ну или сами отправляйте — если хотите, — пишет Шершуков. — То есть формируется база данных, через которую люди, недовольные своей зарплатой, будут информироваться. О чем информироваться? Обо всем, что покажется важным А. Навальному… Созданную базу данных «Недовольные зарплатой в РФ» А. Навальный может переуступить кому угодно. С вашего согласия. И ездить по ушам будет даже не более-менее уже знакомый А. Навальный, а какой-нибудь Б. Зарплатный.

Председатель Союза организаций профсоюзов в республике Карелия Илья Косенков также считает, что «под видом нового профсоюза предлагается очередной интернет-сервис, в котором вы должны заполнить анкетку, после чего «армия юристов», а, скорее всего, обычный робот-редактор сформирует жалобу и направит ее в «правоохранительные и надзорные органы». Об этом он написал в колонке, опубликованной в газете «Солидарность».

С другой стороны, обращаясь к коллегам, Косенков подчеркивает, что все другие общественные структуры давно уже перешли на современные проектные подходы к работе и активно используют интернет-сервисы для прямого контакта со своими членами и сторонниками, в том числе потенциальными, используя также алгоритмы и прогрессирующие системы искусственного интеллекта.

— А чем мы — профсоюзы — можем ответить на инициативу Навального? Ничем. Потому что ты ничего не сможешь ответить блогеру-миллионнику, если сам не являешься блогером-миллионником. Ты ничего не ответишь мобильной проектно-ориентированной и представленной в интернете организации, если сам таковой не являешься, — рассуждает Косенков. — Вполне очевидно, что за Навальным в эту нишу активно пойдут и другие общественные структуры, возможно ОНФ — хотя бы для того, чтобы не оставлять повестку ему одному. «Сезон охоты» открыт.

Председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Александр Козлов сообщил, что тема «Профсоюза Навального» активно обсуждается и в профильной среде Новосибирской области.

— На мой взгляд, Навальный играет на узком определении деятельности профсоюзов, пытаясь на этом фоне продвинуть свой антикоррупционный проект. Профсоюзы — это не только зарплата, но и занятость, законность, охрана труда, решение социальных вопросов. Над их решением действительно работает большая армия юристов — это одна из основных статей расходов членских взносов, которые собираются в профсоюзных организациях. В нашей области юристы выигрывают в судах почти 100% дел по защите прав работников. Я совершенно не понимаю, как такие объемы работы будут делать «бесплатные юристы Навального», — рассуждает Козлов. — Профсоюзы ведут огромную работу по совершенствованию законодательства, в рамках трехсторонних соглашений между работниками, работодателями и властью, отраслевых соглашений и коллективныхдоговоров.

По его словам, в Новосибирской области 32 профсоюза из 47 зарегистрированных в России. Количество членов этих организаций ежегодно растет, так как люди понимают, что в нынешних условиях профсоюз — это один из наиболее эффективных инструментов защиты их прав. В России сегодня самое большое профсоюзное членство в мире. Нодеятельность профсоюзов — это монотонная, ежедневная и скрупулезная работа.

С другой стороны, Козлов не исключает, что Навальный таким образом хочет расшевелить людей, — и именно этот факт ему импонирует.

— У нас люди не хотят себя защищать, отстаивать свою гражданскую позицию. В качестве примера вспомним ситуацию с митингами против повышения пенсионного возраста. Весной-летом 2018 года на митинги в Новосибирске приходило максимум около 3 тысяч человек. Наших сил не хватило, чтобы опротестовать это решение правительства РФ. Сейчас многие из тех, кто остались дома, жалеют об этом, — говорит Козлов.

Он вспоминает, что в середине 90-х годов прошлого века на митинги против задержки зарплат в сфере АПК и образования выходили десятки тысяч людей, и тогда ситуацию удалось решить, в том числе через Москву.

— Мировая практика говорит, что профсоюзы доказали свою значимость и эффективность. Я, как член генсовета ФНПР, могу ответственно заявить, что с системой эффективно может бороться только система. Да, мы не можем в полной мере использовать такой инструмент профсоюзного движения, как забастовки, которые есть на вооружении наших коллег во многих западных странах. Наш закон о забастовках составлен так, что им фактически нельзя воспользоваться. Этот нормативный акт нужно дорабатывать, и профсоюзы ставят этот вопрос перед депутатами Госдумы, чтобы он давал возможность работникам наемного труда решать вопросы, в том числе и через забастовки — как в Европе, — констатирует Козлов. — Однако хочу подчеркнуть, что в западных странах главной задачей профсоюзов сейчас является не уровень зарплаты, а занятость, сохранение за человеком рабочего места и уровня жизни.

Александр Козлов заявил, что если Алексей Навальный не понимает специфику работы профсоюзов, то он готов встретиться с ним лично и разъяснить ситуацию.

— Мы не боимся конкуренции, но не хотим, чтобы людей обманывали, — резюмировал глава новосибирских профсоюзов.

Фото предоставлено информационным отделом Федерации профсоюзов Новосибирской области