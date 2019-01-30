Федеральным льготникам с 1 февраля проиндексируют ежемесячные денежные выплаты

С 1 февраля федеральным льготникам будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). На сегодняшний день в Новосибирской области проживают более 220 тысяч граждан, относящихся к данной категории. Это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники, ветераны боевых действий, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

В пенсионном фонде подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством индексация производится по индексу роста потребительских цен по итогам прошедшего года.

— Таким образом, индекс увеличения ЕДВ согласно Постановлению Правительства РФ составит 4,3% (1,043). Размер же увеличения самой выплаты будет разный, так как он зависит непосредственно от категории получателя, а также от того, отказался льготник от предоставления соцпакета в натуральном виде в пользу его денежного эквивалента или нет. Так, например, размер ЕДВ инвалидам войны (при отказе от соцпакета) составит 5 403 руб. 22 коп., участникам войны — 4 052 руб. 40 коп., инвалидам 1 группы — 3 782 руб. 94 коп., инвалидам 2 группы — 2 701 руб. 62 коп., инвалидам 3 группы — 2 162 руб. 67 коп. и т.д, — уточнили в региональном ОПФР.

Индексация будет проведена специалистами ПФР в беззаявительном порядке, поэтому льготникам приходить в ПФР не нужно.

Отмечается, что одновременно с увеличением ЕДВ вырастет и стоимость набора социальных услуг (НСУ) — «соцпакета». С 1 февраля текущего года его стоимость составит 1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами — 863 руб. 75 коп; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 133 руб. 62 коп; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 124 руб. 05 коп.

Реализовав свое право на предоставление набора социальных услуг, можно рассчитывать на обеспечение льготами независимо от стоимости набора социальных услуг. При этом у федеральных льготников есть право выбора получать социальные услуги в натуральной форме или в их денежном эквиваленте. В случае отказа от набора социальных услуг ЕДВ выплачивается с учетом стоимости соцпакета (либо его части, если льготник отказался не от всего соцпакета).

На сегодняшний день более 90 тысяч федеральных льготников региона сделали выбор на 2019 год в пользу набора соцуслуг в натуральном виде. Остальные – получают ЕДВ с учетом его стоимости.

В связи с индексацией выплат с 1 февраля расходы Отделения ПФР по Новосибирской области на обеспечение выплат увеличатся ежемесячно почти на 295 млн. рублей и составят почти 13 млрд. рублей в месяц.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru