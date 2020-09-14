Снижена ставка на рефинансирование ипотеки

Вы можете получить рефинансирование по данной ставке, если подтвердите свой доход выпиской из ПФР и оформите страхование жизни, здоровья и имущества. Также сумма вашего кредита должна быть менее 70% от стоимости квартиры или другого объекта недвижимости, предоставляемого в залог.

Кредит оформляется на срок от 3 до 30 лет и предоставляется только на погашение ранее выданного ипотечного кредита.

Подать заявку на рефинансирование можно на сайте или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Подробности уточняйте в единой справочной службе Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

Фото предоставлено пресс-службой банка