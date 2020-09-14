Снижена ставка на рефинансирование ипотеки

Вы можете получить рефинансирование по данной ставке, если подтвердите свой доход выпиской из ПФР и оформите страхование жизни, здоровья и имущества. Также сумма вашего кредита должна быть менее 70% от стоимости квартиры или другого объекта недвижимости, предоставляемого в залог.
Кредит оформляется на срок от 3 до 30 лет и предоставляется только на погашение ранее выданного ипотечного кредита.
Подать заявку на рефинансирование можно на сайте или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):
Подробности уточняйте в единой справочной службе Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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