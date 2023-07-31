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Собственники 53 квартир дома на Линейной получили компенсации

  • 31/07/2023, 10:53
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Собственники 53 квартир дома на Линейной получили компенсации
Дом окончательно снесут в середине августа.

Собственники 53 квартир, разрушенных в результате взрыва газа на ул. Линейной №39 в Новосибирске, получили компенсации.  Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. Еще две квартиры в доме — социального найма. С ними решен вопрос по расселению.

— Осталось 5 квартир, собственники которых погибли.  По ним решаются вопросы наследства, — уточнил мэр на оперативном совещании в правительстве области..

Он уточнил, что окончательно здание будет снесено в середине августа.

Взрыв бытового газа на Линейной произошел утром 9 февраля, в результате чего два подъезда частично обрушились. Погибли 15 человек, среди которых двухлетний ребенок. По данным мэрии, с учетом арендаторов, в доме проживал 161 человек. Следственным комитетом по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержаны сотрудники компании ООО «Межрегионгаз Сервис», которые накануне взрыва выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Фото правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : дом на Линейной выплата компенсаций взрыв газа


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