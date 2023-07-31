Все эмоции для августа: Wink представляет главные премьеры последнего летнего месяца

Поэтому надо успеть догулять лето так, чтобы потом не было мучительно обидно.

Видеосервис Wink («Ростелеком») позаботился о том, чтобы взрослое и детское киноменю августа включало все жанры и эмоции.

Российская полнометражная драма «Дыхание» (16+, с 3 августа) напомнит, как еще совсем недавно мы проводили лето, да и другие времена года, в условиях распространения коронавируса. Виктор — успешный бизнесмен, а в прошлом — врач. Он нелегально пробирается в больницу, где оказалась его мать, заболевшая COVID-19 в самом начале пандемии.

Самый летний жанр — комедии, и Wink предлагает сразу четыре новых фильма для поднятия настроения. О новом способе, как надо бороться за любовь и семью — в новой отечественной комедии «Мальдивы подождут» (16+, со 2 августа).

Также продолжают выходить новые эпизоды пацанско-комедийного сериала «Макс и Гусь» (18+) из линейки Wink Originals. Это захватывающий рассказ о полном экшена и беспощадного юмора пути Макса (Никита Кологривый) к криминальным вершинам Пензы. И, наконец, главная комедийная премьера августа среди сериалов — «Диагноз “Везучая”» (16+). Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере приносит успех. Но когда криминальный авторитет решает сделать Лику личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), которого несправедливо обвинили в миллионном хищении.













