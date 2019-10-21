Собственные доходы облбюджета в 2020 году вырастут на 10,5 млрд рублей

— В 2019 году на финансирование дорожного хозяйства мы имели 2,5 млрд рублей, а сейчас нам доступно только 1,2 млрд. Однако еще 1,6 млрд мы получим через перераспределение акцизов, — уточнил чиновник.

Еще 1,5 млрд рублей область рассчитывает получить от ключевых отраслей экономики: 600 млн при увеличении объема добычи угледобывающих предприятий, 509 млн — от банковского сектора, почти 400 млн — за счет увеличения налоговой отдачи от компаний-авиаперевозчиков. В бюджете 2020 года эти три отрасли дадут региону около 31 млрд рублей доходов.

— В итоге на 2020 год объем налоговых и неналоговых доходов бюджета формируется в сумме 140 млрд рублей с приростом к ожидаемой оценке 2019 года на 8,1%. В 2021 и 2022 годах темп роста будет 9% и 10,5% соответственно, — констатировал Голубенко.

По расчетам минфина, через трансферты из федерального бюджета в 2020 году в регион поступят 32,8 млрд рублей (в 2019 году — 30,28 млрд). Дотации пока предусмотрены на уровне 2019 года — 7,8 млрд рублей. Субвенции увеличиваются на 40%: с 6,7 млрд до 9,4 млрд, в основном за счет увеличения федеральных субвенций по ежемесячным выплатам в связи с рождением или усыновлением первого ребенка (с 1,1 в 2019 до 3,7 млрд рублей). Межбюджетные субсидии заложены в проект в сумме 15,3 млрд рублей — на уровне 2019 года. Впрочем, область ожидает увеличения федеральной финансовой поддержки по этому направлению.

— В отраслевой структуре межбюджетных субсидий почти 25% (3,9 млрд рублей) предназначены для строительства крупных объектов на территории области: ледовая арена (1,4 млрд), перинатальный центр (1,8 млрд), завершение волейбольного центра (550 млн), — перечисляет министр. — В межбюджетных субсидиях 6,3 млрд (41%) предусмотрены на софинансирование объектов социальной сферы: здравоохранения (3 млрд), соцзащиты населения (2,2 млрд) и образования (800 млн).

Расходная часть бюджета на 2020 год с учетом всех доступных региону ресурсов составит 177,4 млрд рублей. Из них 14% будут обеспечиваться за счет целевого финансирования из федерального бюджета, 86% — собственных доходов области. Голубенко подчеркнул, что практически по всем направлениям приоритетных расходов в 2020 году предусматривается рост по сравнению с 2019 годом (107,9%). 46 млрд заложено на зарплатные выплаты (+9,9%), 26 млрд — на обеспечение деятельности учреждений и содержание органов власти (+7,2%), 19,6 млрд — на меры соцподдержки (+11,6%). На 14% вырастут отчисления по обслуживанию госдолга и на 21% — расходы на софинансирование с федеральным бюджетом строительства ледовой арены, перинатального и волейбольного центров. При этом министр отметил, что в отношении крупных инфраструктурных проектов произошло изменение:

— В частности, после оценки графика выполнения строительно-монтажных работ на многофункциональной ледовой арене часть ассигнований, по предложению профильных министерств, была сдвинута на 2021-2022 годы.

Голубенко также прокомментировал неучтенные в бюджете 2020 года дополнительные потребности министерств, которые традиционно переходят в «лист ожиданий». Речь идет о 37 млрд рублей. В основном средства необходимы для финансирования «накопившихся» мероприятий в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, а также на капремонт и укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений.

Комментируя проект бюджета, мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил минфин скорректировать сроки увеличения доходной части городов за счет перераспределения доходов по упрощенке. Он предупредил, что это решение ограничено сроком, и если его не продлить, то Новосибирск лишится 1 млрд рублей, что приведет к возникновению сложностей к 2022 году (В начале 2023 года в Новосибирске пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею. — Ред.). Голубенко предложил снять ограничение по нормативу отчисления по «упрощенке» для городских округов.

— Я поддерживаю просьбу Локтя о снятии временного ограничения по нормативам зачисления УСН в муниципальные бюджеты. Мы фиксируем, что решение по укреплению муниципальных бюджетов, которое мы продекларировали в прошлом году, — не временное явление, не политическая конъюнктура, а стратегия, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Совместно с депутатами заксобрания необходимо срочно подготовить законодательную инициативу по снятию временного ограничения, чтобы дать важный политический сигнал и позволить муниципалитетам нормально формировать бюджеты на 2020-2022 годы

В результате в проекте бюджета на 2020 год прописаны доходы бюджета — 172,8 млрд рублей, расходы — 177,4 млрд, дефицит — 4,6 млрд рублей. На 2021 год доходы и расходы составят почти 177 млрд, на 2022 — 186,5 млрд рублей.

— Приятно наблюдать динамику по собственным доходам от 8 до 10% ежегодно. Это достойный результат. С другой стороны, вы видите, что потребность в денежных средствах намного больше, — отметил Андрей Травников. — Следующая трехлетка должна пройти под лозунгом пополнения доходной части нашего бюджета. Мы научились достаточно качественно управлять расходами, достигли неплохих результатов по привлечению федеральных средств. Давайте теперь сконцентрируемся на росте нашей собственной доходной базы. Увеличение планки более 10% в год — достаточно амбициозная, но интересная и необходимая цель.

Глава региона поручил министру финансов к концу декабря подготовить предварительные целевые установки по повышению собственных доходов бюджета выше запланированных показателей.

Решением правительства проект бюджета решено передать на рассмотрение регионального парламента.