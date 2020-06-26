Соцпроектам предложили гранты

Продолжается приём заявок на грантовый конкурс «Сила каждого», организатором которого выступает АНО «Время будущего» в партнерстве и при финансовой поддержке PepsiCo Россия, сообщили в организаторы конкурса. Конкурс проводится уже второй раз и приглашает к участию некоммерческие, муниципальные и государственные организации Нижегородской и Новосибирской областей.

Отмечается, что конкурс реализуется компанией PepsiCo Россия в рамках глобального подхода «Побеждать Ответственно» и направлен на поддержку социальных проектов в области развития любительского спорта и физической культуры для людей с инвалидностью.

Проекты для участия в конкурсе принимаются по следующим направлениям:

адаптивная физкультура и спорт

безбарьерная спортивная инфраструктура

инклюзивные спортивные практики

паралимпийское движение

реабилитационные программы со спортивным компонентом

вовлечение людей с инвалидностью в спорт и активный образ жизни

любые другие формы развития спорта и физической культуры с участием людей с инвалидностью любых возрастов.

Общий объем грантового финансирования в этом году составит 700 000 руб. Победители получат гранты в размере от 30 000 до 100 000 рублей. Заявки принимаются до 13 июля 2020 года. Победители конкурса будут объявлены до 15 августа 2020 года, реализация проектов завершится до 15 декабря.

Организаторы конкурса подчеркнули, что в связи с эпидемиологической обстановкой организаторы предусмотрели для авторов проектов возможность включать как очную, так и дистанционную формы работы с подопечными, что должно минимизировать риски проведения проектов.

— Любительский спорт – это возможность открыть для себя пространство развития, укрепить силы и самореализоваться. Мы верим, что поддержка инициатив в этом направлении поможет детям и взрослым с инвалидностью интегрироваться в общество и обеспечит новый уровень доступности для них окружающего мира, — комментирует КСО менеджер PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Ольга Каверина.

Грантовый конкурс «Сила каждого» проводился впервые в сентябре 2019 году, было выбрано 3 победителя в Нижнем Новгороде. Благотворительный фонд «Жизнь без границ», Региональная Общественная Организация «Федерация Скалолазания Нижегородской Области» и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Инватур» получили грантовые суммы 100 000 руб. на реализацию социальных проектов.

Подробная информация на официальном сайте Грантового конкурса.

Фото с сайта sila-kazhdogo.ru