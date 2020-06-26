Новосибирским предпринимателям выплачено 1,8 млрд руб. субсидий за апрель и май

По состоянию на 25.06.2020 в Новосибирской области количество налогоплательщиков, подавших заявления на выплату субсидий за апрель, составило 23 тыс., за май – 20,5 тыс. На указанную дату начислено за апрель 891,4 млн руб, выплачено 886,7 млн руб. , за май начислено 880,3 млн руб, выплачено 866,6 млн руб, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, что срок направления заявления на получение субсидии за апрель 2020 года продлен до 1 июля. Соответствующие изменения в правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий пострадавшим от COVID-19 субъектам малого и среднего предпринимательства внесены постановлением Правительства РФ от 20.06.2020 № 894.

Срок для направления заявления на субсидию за май 2020 года остался прежним — не позднее 1 июля 2020 года.

УФНС России по Новосибирской области напоминает о критериях, которым нужно соответствовать для получения субсидии. Необходимо:

быть включенным по состоянию на 1 марта 2020 года в реестр МСП;

входить в перечень пострадавших отраслей экономики;

не находиться в процессе ликвидации, процедуре банкротства;

по состоянию на 1 марта 2020 г. не иметь недоимки по налогам и страховым взносам в совокупности превышающей 3000 рублей, или погасить ее на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;

количество работников в апреле и в мае должно быть не менее 90% по отношению к марту 2020 года, или иметь снижение их количества в апреле и в мае не более чем на 1 человека по отношению к марту.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области