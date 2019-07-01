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Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «РЭС» по итогам 2018 года

  • 01/07/2019, 11:43
Собрание прошло под председательством Генерального директора АО «РЭС» Яны Николаевны Балан.

Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «РЭС» по итогам 2018 года28 июня 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области – акционерного общества «Региональные электрические сети». Собрание прошло под председательством Генерального директора АО «РЭС» Яны Николаевны Балан.

На повестке дня стояли вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, а также утверждении Устава АО «РЭС» в новой редакции, избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества и другие.

Яна Николаевна выступила перед акционерами с докладом об утверждении годового отчета АО «РЭС», в ходе которого огласила результаты производственной и инвестиционной деятельности Общества, представила основные финансово-экономические показатели, затронула вопросы работы с персоналом, обозначила приоритетные направления деятельности и перспективы на 2019 год. В докладе Генерального директора было особенно отмечено, что основной целью Общества остается обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области посредством реализации инвестиционной и ремонтной программ, а также комплексной программы по работе с потерями электроэнергии.

По окончании докладов было проведено голосование по вопросам повестки дня. В итоге, собранием акционеров был утвержден в новой редакции Устав Общества, а также избраны новый состав Совета директоров, Ревизионной комиссии АО «РЭС» и аудитор. Результаты голосования акционеров будут раскрыты в соответствии с действующим законодательством РФ.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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