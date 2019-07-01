Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «РЭС» по итогам 2018 года

28 июня 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области – акционерного общества «Региональные электрические сети». Собрание прошло под председательством Генерального директора АО «РЭС» Яны Николаевны Балан.

На повестке дня стояли вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, а также утверждении Устава АО «РЭС» в новой редакции, избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества и другие.

Яна Николаевна выступила перед акционерами с докладом об утверждении годового отчета АО «РЭС», в ходе которого огласила результаты производственной и инвестиционной деятельности Общества, представила основные финансово-экономические показатели, затронула вопросы работы с персоналом, обозначила приоритетные направления деятельности и перспективы на 2019 год. В докладе Генерального директора было особенно отмечено, что основной целью Общества остается обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области посредством реализации инвестиционной и ремонтной программ, а также комплексной программы по работе с потерями электроэнергии.

По окончании докладов было проведено голосование по вопросам повестки дня. В итоге, собранием акционеров был утвержден в новой редакции Устав Общества, а также избраны новый состав Совета директоров, Ревизионной комиссии АО «РЭС» и аудитор. Результаты голосования акционеров будут раскрыты в соответствии с действующим законодательством РФ.

Фото предоставлено пресс-службой компании