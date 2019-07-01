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Степан Cолженицын призвал установить единые стандарты оценки состояния тепловых сетей

Единый подход энергетиков и надзорных органов к оценке состояния теплосетей и расстановке приоритетов ремонта позволит качественно подготовить города к зиме.
  • 01/07/2019, 11:09
Степан Cолженицын призвал установить единые стандарты оценки состояния тепловых сетей

Генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын выступил на совещании Сибирского управления Ростехнадзора, которое состоялось в Новосибирске 27 июня. Глава компании рассказал участникам совещания о мониторинге состояния теплосетей в Новосибирске и подготовке энергосистемы города к отопительному сезону.

По его словам, качество подготовки теплосетевого комплекса сибирских городов к зиме и эффективность распределения средств на ремонты можно повысить, если у ответственных сторон — ресурсоснабжающих организаций, муниципалитетов и надзорных ведомств — будет совпадать подход к оценке состояния теплосетей. Это может повлиять на нормативы перекладки изношенных коммуникаций и позволит более точно определять приоритетные для замены участки при подготовке к отопительному сезону. Генеральный директор СГК предложил руководству Ростехнадзора принять участие в разработке совместных предложений по единой системе такой оценки. Они могут быть направлены разработчикам нормативной базы — в Минэнерго и Минстрой.

Степан Солженицын отметил, что сегодня больше половины новосибирских магистральных сетей — старше 25 лет, то есть за пределами нормативного срока эксплуатации.

— Строго по нормативам, при подготовке к зиме мы должны заменить все изношенные сети. Это означает, что мы должны найти 43 млрд рублей и заменить 625 километров. Сразу скажу, что такое и близко сделать невозможно. Ни за год, не даже за 10 лет. Из этого количества 141 км — участки критически важные. Но и на их ремонт необходимы 14 млрд рублей. В тарифной базе таких средств нет. В собственном бюджете, который СГК старается изыскать на перекладку сетей, тоже таких денег нет.

Степан Солженицын подчеркнул, что объемы финансирования ремонтов теплосетей определяются на уровне государства, тарифным регулятором.  Задача СГК — максимально эффективно вложить эти средства.

Солженицын призвал установить единые стандарты оценки состояния тепловых сетей

Объемы лимитов на ремонтную кампанию 2020 года будут зависеть от выбранного сценария модернизации теплосетевого комплекса. По самому амбициозному плану, компания направит на перекладку магистральных сетей в Новосибирске 800 млн рублей.  В последние два года они в городе не ремонтировались. В 2019 году на подготовку теплосетей Новосибирска к следующему отопительному сезону направлено 721 млн рублей, приоритет отдается капитальному ремонту магистральных теплотрасс.

Фотографии предоставлены пресс-службой СГК

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