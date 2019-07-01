Степан Cолженицын призвал установить единые стандарты оценки состояния тепловых сетей

Генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын выступил на совещании Сибирского управления Ростехнадзора, которое состоялось в Новосибирске 27 июня. Глава компании рассказал участникам совещания о мониторинге состояния теплосетей в Новосибирске и подготовке энергосистемы города к отопительному сезону.

По его словам, качество подготовки теплосетевого комплекса сибирских городов к зиме и эффективность распределения средств на ремонты можно повысить, если у ответственных сторон — ресурсоснабжающих организаций, муниципалитетов и надзорных ведомств — будет совпадать подход к оценке состояния теплосетей. Это может повлиять на нормативы перекладки изношенных коммуникаций и позволит более точно определять приоритетные для замены участки при подготовке к отопительному сезону. Генеральный директор СГК предложил руководству Ростехнадзора принять участие в разработке совместных предложений по единой системе такой оценки. Они могут быть направлены разработчикам нормативной базы — в Минэнерго и Минстрой.

Степан Солженицын отметил, что сегодня больше половины новосибирских магистральных сетей — старше 25 лет, то есть за пределами нормативного срока эксплуатации.

— Строго по нормативам, при подготовке к зиме мы должны заменить все изношенные сети. Это означает, что мы должны найти 43 млрд рублей и заменить 625 километров. Сразу скажу, что такое и близко сделать невозможно. Ни за год, не даже за 10 лет. Из этого количества 141 км — участки критически важные. Но и на их ремонт необходимы 14 млрд рублей. В тарифной базе таких средств нет. В собственном бюджете, который СГК старается изыскать на перекладку сетей, тоже таких денег нет.

Степан Солженицын подчеркнул, что объемы финансирования ремонтов теплосетей определяются на уровне государства, тарифным регулятором. Задача СГК — максимально эффективно вложить эти средства.

Объемы лимитов на ремонтную кампанию 2020 года будут зависеть от выбранного сценария модернизации теплосетевого комплекса. По самому амбициозному плану, компания направит на перекладку магистральных сетей в Новосибирске 800 млн рублей. В последние два года они в городе не ремонтировались. В 2019 году на подготовку теплосетей Новосибирска к следующему отопительному сезону направлено 721 млн рублей, приоритет отдается капитальному ремонту магистральных теплотрасс.

Фотографии предоставлены пресс-службой СГК