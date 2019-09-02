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Сотрудники «Балтики» помогли преобразить сквер за театром оперы и балета

  • 02/09/2019, 15:38
Сотрудники новосибирского завода компании «Балтика» стали участниками экологической акции «Посади своё дерево».

В последний день лета жители города дали начало новой жизни скверу, расположенному в самом центре Новосибирска за театром оперы и балета.

Необычная экологическая акция прошла в центре Новосибирска 31 августа. Жители города в рамках мероприятия «Посади своё дерево» смогли сами преобразить сквер, который находится за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета, высадив дубы, ивы и сирень. Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который принял участие в экологическом празднике, на этом месте запланирован сквер, который планируют назвать именем 13-го трамвая.

Помимо основной части – посадки деревьев – участников мероприятия ждала также развлекательная программа, выступления музыкальных и танцевальных коллективов. Организаторы предусмотрели и вкусную часть – всех угостили блинами и чаем. А сотрудники новосибирского завода компании «Балтика» предлагали утолить жажду натуральным квасом «Хлебный край».

Участие в экологических мероприятиях в качестве волонтёров для работников «Балтики» в Новосибирске стало уже доброй традицией. Carlsberg Group, частью которой является «Балтика», стремится, чтобы деятельность компаний группы оказывала положительное влияние на экономику, общество и окружающую среду. Филиал компании «Балтика» в Новосибирске уделяет большое внимание состоянию экологии производства. «НОЛЬ углеродного следа» одна из стратегических долгосрочных целей программы устойчивого развития компании «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», в рамках которой Carlsberg Group намерена на 30% сократить углеродный след готовой продукции к 2030 году.

— Не секрет, что углеродный след можно уменьшить, в том числе, и с помощью посадки деревьев. Поэтому мы с коллегами стараемся не пропускать ни одной значимой общегородской экологической акции: наши волонтёры только в этом году принимали участие во всероссийском дне посадки леса, экологической акции в зоопарке и других мероприятиях. А обустройство сквера в самом центре нашего города – это вдвойне приятная миссия. Мы делаем это, в первую очередь, для себя: ведь очень многие горожане и гости Новосибирска проводят свободное время, прогуливаясь в этом замечательном, красивом месте,  отметилменеджер по рециклингу филиала «Балтика-Новосибирск» Павел Арбатский.

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