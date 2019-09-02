Выбираем внедорожник Митсубиси: Паджеро против Паджеро Спорт

Но Митсубиси Паджеро Спорт тоже не уступает своему «старшему брату». Он остается единственным классическим рамным внедорожником и демонстрирует отличную проходимость и ходовые характеристики в самых сложных дорожных и погодных условиях.

Тот, кому предстоит выбор автомобиля из этой блистательной пары, должен решить непростую задачу, определив для себя, что лучше соответствует его требованиям и личным предпочтениям.

Для наглядности можно сравнить внедорожники с самым мощным, 3.0-литровым двигателем, собранные в относительно бюджетной комплектации Intense. Цена Митсубиси Паджеро в этой версии стартует от 3,091 миллиона рублей, а цена Митсубиси Паджеро Спорт – от 2,947 миллионов. Стоит ли легенда от концерна Митсубиши тех 145 тысяч рублей, которые изначально нужно будет переплатить тому, кто остановит на нем выбор?

Расход топлива

Первое, чем привлекает внимание Паджеро – это неприхотливость к топливу. Тогда как Паджеро Спорт предпочитает заправку более качественным Аи-95, «классический» Паджерик довольствуется Аи-92. Но вот потребляет он его в весьма внушительных количествах. Средний расход топлива у этого внедорожника составляет 12.7 литров на каждые 100 км движения в смешанном цикле. Тогда как Паджеро Спорт в том же режиме потребляет порядка 10.9 литров.

Если учесть разницу в цене, по топливной экономичности эта машины незначительно отличаются друг от друга. Ничья в первом раунде.

Динамика езды

В скорости разгона Паджеро Спорт превзошел своего неуклюжего старшего брата: он достигает отметки в 100 км/ч за 11.7 секунд, тогда как у Паджеро уходит 13.6 секунд на то, чтобы разогнаться до такой скорости. В максимальной скорости эти внедорожники тоже отличаются друг от друга: 182 км/ч против 175 км/ч.

Так что по динамике движения Спорт получает заслуженное очко. Оно и неудивительно, если учесть разницу в габаритах: по длине он короче на 115 мм, а по ширине меньше на 60 мм.

Преодоление преград

В том, что касается различных дорожных трудностей, старший брат не знает себе равных: при высоте дорожного просвета в 235 мм, он легко перепрыгнет любое препятствие, а с достаточно большими углами съезда, въезда и рампы, он будет уверенно чувствовать себя даже в самых сложных дорожных условиях. Здесь он с легкостью выравнивает счет.

Комфорт, удобство и дополнительный функционал

Несмотря на высокую комфортабельность, Паджеро остается приближенным к классическим версиям внедорожников – он отличается минимализмом и простотой.

Паджеро Спорт – это более модернизированный вариант автомобиля. Здесь уже присутствуют такие опции, как:

дистанционный доступ и запуск автомобиля;

двухзонный климат-контроль;

вентиляция салона для пассажиров заднего ряда;

подогрев задних сидений и электропривод передних;

подогрев рулевого колеса;

системы помощи при подъеме и спуске;

контроль давления в шинах;

курсовая стабилизация прицепа.

С точки зрения современности, он берет верх. Однако тем, кто привык полагаться на самого себя и не рассчитывать на помощь электроники, будет достаточно и того функционала, что устанавливается в классическом Паджеро. Поэтому прежде, чем принять решение, стоит задаться вопросом: «А каким именно должен быть внедорожник моей мечты?»