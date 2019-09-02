Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Выбираем внедорожник Митсубиси: Паджеро против Паджеро Спорт

  • 02/09/2019, 15:15
Митсубиси Паджеро стал легендой класса внедорожников: 12 раз он первым приходил к финишу на ралли «Париж-Дакар» и неоднократно побеждал в других не менее престижных соревнованиях.

Но Митсубиси Паджеро Спорт тоже не уступает своему «старшему брату». Он остается единственным классическим рамным внедорожником и демонстрирует отличную проходимость и ходовые характеристики в самых сложных дорожных и погодных условиях.

Тот, кому предстоит выбор автомобиля из этой блистательной пары, должен решить непростую задачу, определив для себя, что лучше соответствует его требованиям и личным предпочтениям.

Для наглядности можно сравнить внедорожники с самым мощным, 3.0-литровым двигателем, собранные в относительно бюджетной комплектации Intense. Цена Митсубиси Паджеро в этой версии стартует от 3,091 миллиона рублей, а цена Митсубиси Паджеро Спорт – от 2,947 миллионов. Стоит ли легенда от концерна Митсубиши тех 145 тысяч рублей, которые изначально нужно будет переплатить тому, кто остановит на нем выбор?

Расход топлива

Первое, чем привлекает внимание Паджеро – это неприхотливость к топливу. Тогда как Паджеро Спорт предпочитает заправку более качественным Аи-95, «классический» Паджерик довольствуется Аи-92. Но вот потребляет он его в весьма внушительных количествах. Средний расход топлива у этого внедорожника составляет 12.7 литров на каждые 100 км движения в смешанном цикле. Тогда как Паджеро Спорт в том же режиме потребляет порядка 10.9 литров.

Если учесть разницу в цене, по топливной экономичности эта машины незначительно отличаются друг от друга. Ничья в первом раунде.

Динамика езды

В скорости разгона Паджеро Спорт превзошел своего неуклюжего старшего брата: он достигает отметки в 100 км/ч за 11.7 секунд, тогда как у Паджеро уходит 13.6 секунд на то, чтобы разогнаться до такой скорости. В максимальной скорости эти внедорожники тоже отличаются друг от друга: 182 км/ч против 175 км/ч.

Так что по динамике движения Спорт получает заслуженное очко. Оно и неудивительно, если учесть разницу в габаритах: по длине он короче на 115 мм, а по ширине меньше на 60 мм.

Преодоление преград

В том, что касается различных дорожных трудностей, старший брат не знает себе равных: при высоте дорожного просвета в 235 мм, он легко перепрыгнет любое препятствие, а с достаточно большими углами съезда, въезда и рампы, он будет уверенно чувствовать себя даже в самых сложных дорожных условиях. Здесь он с легкостью выравнивает счет.

Комфорт, удобство и дополнительный функционал

Несмотря на высокую комфортабельность, Паджеро остается приближенным к классическим версиям внедорожников – он отличается минимализмом и простотой.

Паджеро Спорт – это более модернизированный вариант автомобиля. Здесь уже присутствуют такие опции, как:

  • дистанционный доступ и запуск автомобиля;
  • двухзонный климат-контроль;
  • вентиляция салона для пассажиров заднего ряда;
  • подогрев задних сидений и электропривод передних;
  • подогрев рулевого колеса;
  • системы помощи при подъеме и спуске;
  • контроль давления в шинах;
  • курсовая стабилизация прицепа.

С точки зрения современности, он берет верх. Однако тем, кто привык полагаться на самого себя и не рассчитывать на помощь электроники, будет достаточно и того функционала, что устанавливается в классическом Паджеро. Поэтому прежде, чем принять решение, стоит задаться вопросом: «А каким именно должен быть внедорожник моей мечты?»

Популярное с сайта

Междисциплинарный центр планируют дополнить башней сбрасывания

Междисциплинарный центр планируют дополнить башней сбрасывания

02/09/2019, 10:00
Она позволит создавать условия невесомости и проводить очень широкий круг исследований.

«Белое шоу» в Новосибирске. К 100-летию Российского цирка

02/09/2019, 08:00
Единственный в мире дрессированный носорог, редчайшие бенгальские тигры, знаменитые артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.
42 факта нелегального потребления газа выявлены в Новосибирской области

42 факта нелегального потребления газа выявлены в Новосибирской области

02/09/2019, 08:00
За несанкционированный отбор газа грозит до 8 лет лишения свободы.

Актуальный разговор

Стартап на мобильных экскурсиях

Стартап на мобильных экскурсиях

Все материалы
Новости

Кандидат от «справороссов» готов идти до Верховного суда

02/09/2019, 18:11

В Сибири одни из главных неплательщиков по займам — директора предприятий

02/09/2019, 18:08

Сибирский фестиваль бега пройдет по измененному маршруту

02/09/2019, 16:31

За восемь месяцев пассажирские перевозки на ЗСЖД выросли на 2%

02/09/2019, 16:20

В Новосибирске в 6-й раз пройдет масштабная выставка недвижимости

02/09/2019, 14:34

Междисциплинарный центр планируют дополнить башней сбрасывания

02/09/2019, 10:00

«Белое шоу» в Новосибирске. К 100-летию Российского цирка

02/09/2019, 08:00

42 факта нелегального потребления газа выявлены в Новосибирской области

02/09/2019, 08:00

Эксперты назвали самые маленькие квартиры в новостройках России

01/09/2019, 09:58

Транспортный каркас города планируют строить на базе рельсового транспорта

30/08/2019, 21:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска