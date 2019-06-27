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Сотрудники Роспотребнадзора выявили серию новых нестандартных молочных продуктов

Кроме того, выявлена реализация сливочного масла, изготовленного предприятиями-«фантомами».
  • 27/06/2019, 18:08
Сотрудники Роспотребнадзора выявили серию новых нестандартных молочных продуктов

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий сотрудника управления Роспотребнадзора по Новосибирской области выявили пробы нестандартной продукции, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга:

  1. Творог с м.д.ж. 5%, изготовитель ООО «Алтайская буренка» (659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Школьная, 1Б) дата изготовления 29.03.2019. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе в исследованном образце молочной продукции обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки).
  2. Сыр «Российский» с м.д.ж. 50%, изготовитель ООО «Азбука сыра» (Республика Татарстан, г. Мамадым, ул. Давыдова, 155), дата изготовления 20.03.2019. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в образце обнаружено присутствие фитостеринов 47,1% при допустимом уровне 2%.
  3. Масло сливочное Крестьянское сладко-сливочное несоленое, м.д.ж. 72,5%, изготовитель ООО «Юговский комбинат молочных продуктов» (614534, Пермский край, Пермский район, с. Юг), дата выработки 16.04.2019. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе исследованный образец молочной продукции не соответствует требованиям «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям фальсификации.
  4. Молоко пастеризованное, м.д.ж. 2,5%, изготовитель ООО «Экспериментальный сыродельный завод» (656016, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советской Армии, 66), дата изготовления 20.05.2019. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе в образеце молочной продукции обнаружены БГКП.
  5. Сыр «Голландский» с м.д.ж. 45%, изготовитель: ООО «Сырная долина» (305510, Курская область, Курский район, с. Отрожково), дата изготовления 06.03.2019. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе исследованный образец молочной продукции не соответствует требованиям по показателям фальсификации.
  6. Масло сливочное Крестьянское сладко-сливочное несоленое с м.д.ж. 72,5%, сорт высший, изготовитель: ЗАО «Маслосырзавод «Сузунский» (НСО, р.п. Сузун, ул. Промышленная, д.1), дата выработки 02.04.2019. Согласно аключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе образец не соответствует требованиям по показателям фальсификации.

Отмечается, что в соответствии с требованиями Федерального закона 184-ФЗ «О техническом регулировании» приняты меры в отношении продавцов, поставщиков и производителей некачественной продукции.

Также по информации представителя Объединения потребителей России в странах ЕАЭС выявлена реализация масла сливочного, изготовленного предприятиями-«фантомами» в магазинах торговой сети «Магнит» (АО «Тандер») – масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское», м.д.ж. 72,5%, высший сорт, масса 180 г, ГОСТ 32261-2013, изготовитель: ООО «ТоргУниверсал» (адрес производства: г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 41, пом. 1, ком. 5) и в учреждениях здравоохранения – масло сливочное производства ООО «Артикс» (адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 14, кв. 99) и ООО «Камелот» (адрес: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д.18).

Фото: pixabay.com, автор- DianaLavrova

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