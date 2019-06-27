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В Новосибирской области завершена выдача государственных жилищных сертификатов за 2019 год

Для региона Минстроем РФ осуществлен выпуск сертификатов на сумму 135,55 млн. руб.
  • 27/06/2019, 17:43
В Новосибирской области завершена выдача государственных жилищных сертификатов за 2019 год

В 2019 году для Новосибирской области министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов на сумму 135,55 млн. руб. для оформления и выдачи гражданам-участникам основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Отмечается, что в текущем году в пределах предусмотренной суммы выдано 63 сертификата, в том числе: 49 сертификатов на сумму 104,573 млн. руб. гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, 7 сертификатов на сумму 18,057 млн. руб. гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф на Чернобыльской АЭС, а также 7 сертификатов на сумму 10,127 млн. руб. гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В пресс-службе подчеркнули, что мероприятия по выдаче сертификатов в 2019 году завершены в полном объеме.

Фото: pixabay.com, автор- mastersenaiper

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