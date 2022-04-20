Рекламодателям

Советы по выбору ночных сорочек

  • 20/04/2022, 13:19
Все женщины хотят быть обворожительными, причем не только на людях, но и перед сном, а также после пробуждения. В этом поможет помочь правильно подобранная ночная сорочка. Она должна подходить по размеру, подчеркивать достоинства телосложения.

Основные правила выбора ночной сорочки

Основные критерии выбора ночной сорочки – это:

  • размер;
  • фасон;
  • материал изготовления.

В ночной одежде можно не только спать, но и пить кофе, делать зарядку. Выбирайте удобные модели, маскирующие недостатки фигуры. Многие женщины дефилируют в ночных сорочках по дому, чтобы привлечь внимание своих мужчин. Изысканные и элегантные ночнушки позволяют создавать обольстительные образы.

Большинство женщин отдают предпочтение моделям, пошитым из приятных на ощупь тканей. Они создают ощущения комфорта, делают сон крепким. На этапе подбора принимайте во внимание индивидуальные предпочтения и прочие факторы.

Текстильные фабрики предлагают разные модели ночнушек, отличающиеся стилями и фасонами. Среди них есть простенькие, но удобные и по-настоящему роскошные. Воспользуйтесь возможностью купить привлекательную ночную сорочку https://modatrikotazh.ru/jenskiy-trikotaj/nochnye-sorochki по оптимальной стоимости.

Материалы изготовления

Ткань, из которой пошита сорочка, является главным критерием выбора. В продаже имеются модели из натуральных материалов и с незначительным количеством искусственных волокон.

Хлопковые изделия самые популярные. В таких ночнушках комфортно спать, они обеспечивают оптимальный тепловой обмен, обладают способностью вбирать в себя влагу, пропускают воздух. Кожа в хлопковой одежде для сна может дышать.

Спросом также пользуются изделия из вискозы. Речь идет о мягкой, приятной на ощупь ткани. Она отличается эластичностью и отлично подходит для пошива красивых ночнушек.

Изысканно смотрятся шелковые одеяния. Такие ночнушки обычно приобретают для лета. Шелк представляет собой скользящий материал, дарующий телу прохладу в знойные летние ночи.

Ценителям классики и лаконичности больше подходят модели из хлопка. Тем, кто хочет спать в мягкой и нежной одежде, стоит купить ночную рубашку из вискозы. Элегантные дамы отдают предпочтение шелковым одеяниям. Ночные сорочки, пошитые из перечисленных тканей, комфортны и приятны в носке. Волокна натурального происхождения отличаются антиаллергенностью, им не свойственна электризация. Ночные рубашки не прилегают к телу, прекрасно пропускают воздух и вбирают влагу. Незначительное количество синтетических волокон обеспечивает долгий срок службы материй. Ткани не дают усадку после множества стирок, сохраняют исходную яркость цвета с формой.

Популярные фасоны

Еще одним важным критерием выбора является фасон. Тут многое зависит от индивидуальных особенностей телосложения, роста женщины. Это действенный способ подчеркивания достоинств образа, придания ему привлекательности.

Для миниатюрных женщин идеальным выбором считаются приталенные сорочки, они могут быть длинными или короткими. Если природа наградила девушку стройными ножками, не стоит упускать возможность продемонстрировать их мужу или возлюбленному, купив укороченную ночнушку.

Удлиненные фасоны рекомендуется выбирать женщинам невысокого роста с широкими бедрами. При помощи такой ночнушки можно акцентировать внимание на декольте.

Женщинам с пышными формами не подходят блестящие модели, а также изделия, пошитые из светопроницаемых моделей. Это объясняется тем, что они подчеркивают недостатки телосложения.

Обладательницам стройной фигуры и пышной груди стоит купить модель на тонких бретелях с вырезом V-образной формы. Привлечь внимание к зоне декольте можно и за счет фасона с высокой талией и изысканными вставками из кружева.

Дамам с заметным животиком нежелательно покупать вещи из облегающих тканей. Отдавайте предпочтение одежде свободного кроя с высокой линией талии и расклешенным подолом.

На этапе пошива домашней одежды текстильными фабриками принимаются во внимание требуемые припуски, чтобы обеспечивать ее удобство. Правильно подобранные ночные сорочки не сковывают движений, они в меру свободные. Покупать одежду для сна на размер больше нежелательно, так же как и узкую.

Что касается цвета, то здесь все индивидуально и зависит от личных предпочтений. Кому-то нравятся монохромные модели, а кому-то декорированные принтами. Многие представительницы прекрасного пола выбирают ночные сорочки, украшенные цветочными узорами, чрезвычайно популярна одежда для сна в пастельной гамме. При подборе расцветки важно не забывать о правилах комбинации цветов.

Качественные ночнушки сохраняют презентабельный вид даже после продолжительной носки. На их основе легко создавать нежные и романтичные образы.

Фото с сайта MODAТРИКОТАЖ

470

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : женская одежда


Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Актуальный разговор

интервью

Чтобы пройти кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться

Все материалы
Лента новостей

Фермеры предлагают рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов

20/04/2022, 17:07

Губернатор предложил ремонтировать дороги зимой

20/04/2022, 17:02

Новые антиковидные меры большинства новосибирцев не коснутся

20/04/2022, 15:32

77 км федеральных трасс Новосибирской области отремонтируют в этом году

20/04/2022, 12:30
Популярное

Жительница Новосибирска подала иск в суд на популярный маркетплейс Wildberries

20/04/2022, 14:02

Московский путешественник рассказал новосибирцам о возможностях самостоятельных путешествий

19/04/2022, 14:49

Группы продленного дня станут частью процесса обучения в российских школах

18/04/2022, 15:28

В России на 25% сократят производство упаковочного картона

18/04/2022, 14:33

Хакеры маскируют вирусы под контент Netflix

18/04/2022, 12:53

Турция запустит новую авиакомпанию специально для россиян

18/04/2022, 10:23

Инсулиновый индекс: почему он так важен в здоровом питании?

18/04/2022, 10:05
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Новости компаний

ВТБ в первом квартале выдал 120 млрд рублей проектного финансирования застройщикам

20/04/2022, 16:57

Круглогодичная ферма земляники пополнит рынок ягод Новосибирской области

20/04/2022, 14:39

ВТБ: средние ставки по депозитам в мае могут составить 13-14%

20/04/2022, 14:20

Открывается приём заявок на участие в главном медиапроекте Сибирского федерального округа – конкурсе «Сибирь.ПРО»

20/04/2022, 11:02

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

«Нужны не «вертолетные деньги», нужно дать электорату понять, что у них будет возможность зарабатывать»

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Услуги шиномонтажа в Новосибирске выросли на 25%

Финансы

новости Новосибирска

У криптовалюты туманные перспективы

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Политика

новости Новосибирска

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Миллиардер после выплаты налогов стал миллионером, коммунисты сохраняют призовые места

Рядовой депутат-списочник Госдумы заработал больше вице-спикера

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

В конце апреля Заксобрание простится с Валентином Сичкаревым

Недвижимость

новости Новосибирска

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

Задачи маркетинга недвижимости: точнее, острее, ярче

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Владелец кинотеатра «Металлист» разрабатывает идеи по эксплуатации объекта

На крыше памятника конструктивизма на Красном проспекте хотят сделать террасу

Технологии

новости Сибири

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

Телекоммуникации

Новости бизнеса

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

Агропром

новости Новосибирска

Фермеры предлагают рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов

Аграриев лишат господдержки

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

Транспорт

новости Новосибирска

Губернатор предложил ремонтировать дороги зимой

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Спрос на мотоциклы растет на фоне дефицита машин

Ограничение полетов в 11 аэропортов Юга и Центра РФ продлили до 25 апреля

Подрядчик сорвал сроки ремонта путепровода на дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар»

Медицина

новости Сибири

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Детский реабилитационный центр получил разрешение на строительство

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

новости Алтая

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Общество

новости Новосибирска

Новые антиковидные меры большинства новосибирцев не коснутся

77 км федеральных трасс Новосибирской области отремонтируют в этом году

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Станция метро «Спортивная» готова на три четверти

Для детского отдыха в Новосибирске расширили программу кешбэка

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска