Советы по выбору ночных сорочек

Основные правила выбора ночной сорочки

Основные критерии выбора ночной сорочки – это:

размер;

фасон;

материал изготовления.

В ночной одежде можно не только спать, но и пить кофе, делать зарядку. Выбирайте удобные модели, маскирующие недостатки фигуры. Многие женщины дефилируют в ночных сорочках по дому, чтобы привлечь внимание своих мужчин. Изысканные и элегантные ночнушки позволяют создавать обольстительные образы.

Большинство женщин отдают предпочтение моделям, пошитым из приятных на ощупь тканей. Они создают ощущения комфорта, делают сон крепким. На этапе подбора принимайте во внимание индивидуальные предпочтения и прочие факторы.

Текстильные фабрики предлагают разные модели ночнушек, отличающиеся стилями и фасонами. Среди них есть простенькие, но удобные и по-настоящему роскошные. Воспользуйтесь возможностью купить привлекательную ночную сорочку https://modatrikotazh.ru/jenskiy-trikotaj/nochnye-sorochki по оптимальной стоимости.

Материалы изготовления

Ткань, из которой пошита сорочка, является главным критерием выбора. В продаже имеются модели из натуральных материалов и с незначительным количеством искусственных волокон.

Хлопковые изделия самые популярные. В таких ночнушках комфортно спать, они обеспечивают оптимальный тепловой обмен, обладают способностью вбирать в себя влагу, пропускают воздух. Кожа в хлопковой одежде для сна может дышать.

Спросом также пользуются изделия из вискозы. Речь идет о мягкой, приятной на ощупь ткани. Она отличается эластичностью и отлично подходит для пошива красивых ночнушек.

Изысканно смотрятся шелковые одеяния. Такие ночнушки обычно приобретают для лета. Шелк представляет собой скользящий материал, дарующий телу прохладу в знойные летние ночи.

Ценителям классики и лаконичности больше подходят модели из хлопка. Тем, кто хочет спать в мягкой и нежной одежде, стоит купить ночную рубашку из вискозы. Элегантные дамы отдают предпочтение шелковым одеяниям. Ночные сорочки, пошитые из перечисленных тканей, комфортны и приятны в носке. Волокна натурального происхождения отличаются антиаллергенностью, им не свойственна электризация. Ночные рубашки не прилегают к телу, прекрасно пропускают воздух и вбирают влагу. Незначительное количество синтетических волокон обеспечивает долгий срок службы материй. Ткани не дают усадку после множества стирок, сохраняют исходную яркость цвета с формой.

Популярные фасоны

Еще одним важным критерием выбора является фасон. Тут многое зависит от индивидуальных особенностей телосложения, роста женщины. Это действенный способ подчеркивания достоинств образа, придания ему привлекательности.

Для миниатюрных женщин идеальным выбором считаются приталенные сорочки, они могут быть длинными или короткими. Если природа наградила девушку стройными ножками, не стоит упускать возможность продемонстрировать их мужу или возлюбленному, купив укороченную ночнушку.

Удлиненные фасоны рекомендуется выбирать женщинам невысокого роста с широкими бедрами. При помощи такой ночнушки можно акцентировать внимание на декольте.

Женщинам с пышными формами не подходят блестящие модели, а также изделия, пошитые из светопроницаемых моделей. Это объясняется тем, что они подчеркивают недостатки телосложения.

Обладательницам стройной фигуры и пышной груди стоит купить модель на тонких бретелях с вырезом V-образной формы. Привлечь внимание к зоне декольте можно и за счет фасона с высокой талией и изысканными вставками из кружева.

Дамам с заметным животиком нежелательно покупать вещи из облегающих тканей. Отдавайте предпочтение одежде свободного кроя с высокой линией талии и расклешенным подолом.

На этапе пошива домашней одежды текстильными фабриками принимаются во внимание требуемые припуски, чтобы обеспечивать ее удобство. Правильно подобранные ночные сорочки не сковывают движений, они в меру свободные. Покупать одежду для сна на размер больше нежелательно, так же как и узкую.

Что касается цвета, то здесь все индивидуально и зависит от личных предпочтений. Кому-то нравятся монохромные модели, а кому-то декорированные принтами. Многие представительницы прекрасного пола выбирают ночные сорочки, украшенные цветочными узорами, чрезвычайно популярна одежда для сна в пастельной гамме. При подборе расцветки важно не забывать о правилах комбинации цветов.

Качественные ночнушки сохраняют презентабельный вид даже после продолжительной носки. На их основе легко создавать нежные и романтичные образы.